為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

2農夫為界址交惡 老婆卻跟對方在釋迦園嘿咻

2農夫釋迦園界址官司扯出桃色糾紛。示意圖，與本案無關。（記者黃明堂攝）

2農夫釋迦園界址官司扯出桃色糾紛。示意圖，與本案無關。（記者黃明堂攝）

2023/10/22 10:55

〔記者黃明堂／台東報導〕土地相鄰並種植釋迦的兩位農夫因為土地界址鬧到不可開交，還對簿公堂，在開庭時，胡男脫口說「他到我的地強姦我老婆」，蘇男以名譽受損，對胡男及胡妻提告損害賠償約41萬元。胡妻證稱確曾與蘇男在園裡發生關係，法官認為即使胡男所稱強姦之語不精準，也非虛構，對蘇男求償之訴判決駁回。

農夫胡男與蘇男土地相鄰，因民國95年、100年鑑界結果不同，造成兩方界址存有爭議，胡男向台東地方法院提確認界址官司，一審法官釐清雙方土地界線後，胡男不服而上訴二審。蘇男指控，該案二審於107年辯論程序中，胡男當庭指稱他強姦他老婆，他提告妨害名譽，108年審理程序中，胡男再指稱他強姦他老婆。後來還在土地上指稱他是「賊、強盜」、「強姦我太太」。

蘇男對胡氏夫妻提出損害賠償告訴，包括強姦及竊盗的妨害名譽20萬元、胡男以彈簧床占用他的土地求償1.6萬、胡男占用他土地種4棵釋迦不當得利4.2萬元、胡男侵占土地致他少種24棵果樹該賠15.12萬元。這些訴訟經台東地方法院簡易判決蘇男敗訴，蘇提上訴仍遭台東地院駁回。

台東地院法官審理蘇男求償官司時，確為雙方確有界址官司，且在審理程序中，胡男均當庭指稱蘇男強姦其配偶，胡男也曾在土地上以「賊、強盜」、「強姦我太太」等語指摘蘇男，胡妻也證稱被蘇男強姦，不過，蘇男從得知胡男所言到提告損害求償，已逾2年時效。

另外，胡妻在法院證稱，她十幾歲就嫁來這裡，很少出門，剛開始蘇男到田裡來找她聊天，認識約一個月就跟他發生性關係，兩人交往一陣子，後來她覺得不好，想結束這樣的關係，但蘇男不肯，一直到田裡找她，還威脅如果不繼續就要把事情鬧大，又說有她在床上的樣子錄影下來，如果不繼續，他就要把錄影給散播出去。後來有1次在釋迦園工作，蘇男從正面撲向她，她一直反抗，他才起來。因為蘇男到釋迦園破壞釋迦，她才跟老公說蘇男常常來田裡要強姦她。

法官認為胡妻證述內容涉及自身名節，衡情應無捏造毀壞自身名節之言詞，而為虛偽陳述之理，應可採信，此情節雖然胡男指稱蘇男「強姦我太太」雖非全然一致，但胡以務農為生，未具法律專業，兼之事涉其配偶遭侵犯，情緒之餘尚難期待其精確區別使用法律用語。至於指稱竊盗之事，蘇男確曾到胡男園裡偷採50顆釋迦幼果而遭判刑2個月，尚難認有虛構捏造之處，不構成侵權行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
留下藏頭詩「愛你一輩子」 偷情男女判賠30萬
2023/10/20 16:38

留下藏頭詩「愛你一輩子」 偷情男女判賠30萬
偷吃忘抹嘴？牙醫師與小三「車震」 行車紀錄器沒關賴不掉
2023/09/30 20:24

偷吃忘抹嘴？牙醫師與小三「車震」 行車紀錄器沒關賴不掉

拚到延長賽 富邦長春賽泰國瓦拉川奪冠
行車紀錄器錄下「嗯嗯啊啊」 小王車震人妻這下慘了
2023/09/22 10:54

行車紀錄器錄下「嗯嗯啊啊」 小王車震人妻這下慘了
嗆前女友「爬窗進去性侵你」還5度尾隨 男恐嚇罪判拘50日
2023/03/14 10:32

嗆前女友「爬窗進去性侵你」還5度尾隨 男恐嚇罪判拘50日
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播