2農夫為界址交惡 老婆卻跟對方在釋迦園嘿咻

2農夫釋迦園界址官司扯出桃色糾紛。示意圖，與本案無關。（記者黃明堂攝）

2023/10/22 10:55

〔記者黃明堂／台東報導〕土地相鄰並種植釋迦的兩位農夫因為土地界址鬧到不可開交，還對簿公堂，在開庭時，胡男脫口說「他到我的地強姦我老婆」，蘇男以名譽受損，對胡男及胡妻提告損害賠償約41萬元。胡妻證稱確曾與蘇男在園裡發生關係，法官認為即使胡男所稱強姦之語不精準，也非虛構，對蘇男求償之訴判決駁回。

農夫胡男與蘇男土地相鄰，因民國95年、100年鑑界結果不同，造成兩方界址存有爭議，胡男向台東地方法院提確認界址官司，一審法官釐清雙方土地界線後，胡男不服而上訴二審。蘇男指控，該案二審於107年辯論程序中，胡男當庭指稱他強姦他老婆，他提告妨害名譽，108年審理程序中，胡男再指稱他強姦他老婆。後來還在土地上指稱他是「賊、強盜」、「強姦我太太」。

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蘇男對胡氏夫妻提出損害賠償告訴，包括強姦及竊盗的妨害名譽20萬元、胡男以彈簧床占用他的土地求償1.6萬、胡男占用他土地種4棵釋迦不當得利4.2萬元、胡男侵占土地致他少種24棵果樹該賠15.12萬元。這些訴訟經台東地方法院簡易判決蘇男敗訴，蘇提上訴仍遭台東地院駁回。

台東地院法官審理蘇男求償官司時，確為雙方確有界址官司，且在審理程序中，胡男均當庭指稱蘇男強姦其配偶，胡男也曾在土地上以「賊、強盜」、「強姦我太太」等語指摘蘇男，胡妻也證稱被蘇男強姦，不過，蘇男從得知胡男所言到提告損害求償，已逾2年時效。

另外，胡妻在法院證稱，她十幾歲就嫁來這裡，很少出門，剛開始蘇男到田裡來找她聊天，認識約一個月就跟他發生性關係，兩人交往一陣子，後來她覺得不好，想結束這樣的關係，但蘇男不肯，一直到田裡找她，還威脅如果不繼續就要把事情鬧大，又說有她在床上的樣子錄影下來，如果不繼續，他就要把錄影給散播出去。後來有1次在釋迦園工作，蘇男從正面撲向她，她一直反抗，他才起來。因為蘇男到釋迦園破壞釋迦，她才跟老公說蘇男常常來田裡要強姦她。

法官認為胡妻證述內容涉及自身名節，衡情應無捏造毀壞自身名節之言詞，而為虛偽陳述之理，應可採信，此情節雖然胡男指稱蘇男「強姦我太太」雖非全然一致，但胡以務農為生，未具法律專業，兼之事涉其配偶遭侵犯，情緒之餘尚難期待其精確區別使用法律用語。至於指稱竊盗之事，蘇男確曾到胡男園裡偷採50顆釋迦幼果而遭判刑2個月，尚難認有虛構捏造之處，不構成侵權行為。

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