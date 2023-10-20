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留下藏頭詩「愛你一輩子」 偷情男女判賠30萬

已婚的林男趁妻子坐月子時帶李女回家偷情，李女還以藏頭詩方式示愛：「這是我第一次去你家我很開心你和我一起冒險我愛你一生一世」而被告。（情境照）

已婚的林男趁妻子坐月子時帶李女回家偷情，李女還以藏頭詩方式示愛：「這是我第一次去你家我很開心你和我一起冒險我愛你一生一世」而被告。（情境照）

2023/10/20 16:38

〔記者王定傳／新北報導〕葉姓女子控訴丈夫林男趁她坐月子時與李女偷情，還留下偷情文章證據，李女以藏頭詩方式示愛：「這是我第一次去你家，我很開心你和我一起冒險，我愛你一輩子」，氣憤求償200萬元，新北地院法官審理後判定林、李2人有逾越男女正常交往並發生性行為，侵害葉女配偶權，判賠30萬元。

葉女控訴，2020年7月間，林男趁她坐月子時，帶李女回家偷情，還留下偷情文章證據，文章下方記載「每句的第一個字是心聲」，綜合文章第一字可組合成「這是我第一次去你家，我很開心你和我一起冒險，我愛你一輩子」。

葉女還指，去年間，2人還到百貨公司約會，在店家、走道及電扶梯上有十指緊扣、摟肩、擁抱、親暱依偎、餵食等行為，且2人對話中，多次提及「汽車旅館、性愛工具」等字眼，可見2人曾發生性行為，求償200萬元；審理時，李女經合法傳喚，未到庭亦未提書狀陳述，林男否認偷情，並辯稱，文章並非李女所傳。

法官審理後判定，文章就是李女所傳，內容中，李女除以藏頭詩方式示愛外，還有傾訴思念、愛意表明、談情說愛等文字，亦有涉及發生性行為，且依葉女所提照片可知，2人還到百貨公司約會，有依偎、牽手、摟肩及餵食等行為，判定2人確有逾越一般男女正當社交份際，並有發生性行為，判賠30萬元，可上訴。

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