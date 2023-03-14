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    嗆前女友「爬窗進去性侵你」還5度尾隨 男恐嚇罪判拘50日

    情境照

    情境照

    2023/03/14 10:32

    〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子明知前女友小若（化名）根本無意復合，竟5度尾隨，並在她家附近徘徊，還把護身符放在她的機車置物籃，另拿強力膠灌小若租賃的夾娃娃機，甚至傳訊嗆說：「好想爬窗戶進去喔，然後把你嘴巴摀住強姦妳」，新北地院審理後依恐嚇危害安全罪，判處陳男拘役50日，可上訴。

    檢警調查，去年5月22日起至6月17日間，陳男5度尾隨小若，並在她家附近徘徊，還把護身符放在她的機車置物欄，另拿強力膠灌小若租賃的夾娃娃機或對監視器挑釁，甚至傳訊嗆說：「如果不當朋友，在路邊巧遇可以打你嗎？」

    不僅如此，陳男還傳訊恫嚇：「超想上去偷襲妳的啦，好想爬窗戶進去喔，然後把你的嘴巴摀住強姦妳」等語，被害者忍無可忍提告，檢方認為他涉嫌刑法恐嚇罪嫌及違反跟蹤騷擾防制法中的跟蹤騷擾等罪嫌，請法院以較重的恐嚇罪論處。

    法官審理認為，陳男為求復合，未顧及尊重被害者意願，為達目的竟以文字、語音訊息恐嚇被害者，並在小若生活區域附近徘徊，致小若心生畏懼、影響日常生活，其欠缺理智行事，所為實屬不該，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，且無前科紀錄，判拘50日。

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