偷吃忘抹嘴？牙醫師與小三「車震」 行車紀錄器沒關賴不掉

牙醫師與小三偷情，忘記刪除行車紀錄器鹹濕內容，成為妻子控告小三的證據。（示意圖）

2023/09/30 20:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚張姓牙醫師與陳姓女子交往，兩人甚至於停車場「車震」，陳女甚至告訴張男，「我會逼你離婚」、「小孩是我們的產物，基因會一直延續下去」、「可以在新車車震嗎？」，由於行車紀錄器錄下兩人對話，牙醫師的妻子方女持上述證據，控告陳女索賠150萬元，陳女則以兩人交往不到5月為由，聲明減輕賠償，台中地院認為，行車紀錄器顯示陳女與已婚張男不正當交往，判決應賠償50萬元。

判決書指出，方姓女子與張姓牙醫師結婚近30年，去年4月間，方女發現丈夫張男開車的路線改變，張男坦承到汽車旅館，但目的是唱歌，去年9月間，方女又於電腦的LINE內，發現張男與陳姓女子有諸多曖昧對話，之後張男查覺，關閉電腦的LINE，方女還是在張男汽車內的行車紀錄器，發現先生外遇的證據。

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方女發現的證據包括，去年9月8日到汽車旅館偷情，同年月23日開車載方女上班後，再開車載陳女到一處大樓地下4樓停車場幽會（車震），27日與陳女又到汽車旅館偷情，方女主張兩人從去年5月至9月，至少發生5次性關係，陳女應賠償150萬元。

陳女答辯說，方女提出的證據，都無法證明她與張男有越軌行徑，縱使她有侵害方女的配偶權，在去年5至9月與張男交往，但交往時她心中滿是衝突與壓力，也曾多次向張男提出分手，但張男一再挽留，兩人交往不到5個月，聲明減輕賠償。

台中地院認為，行車紀錄器顯示，陳女於車內向張男表示，「現在去買驗孕」、「只要你有老婆，我就不能好好跟你談感情」、「我有時侯都會很衝動的，想要好好愛你，但我會逼你離婚」、「小孩是我們的產物，基因會一直延續下去」、「你喜歡跟我1.做愛2.接吻3.抱抱？請排序」、「你今天有射出來嗎？」、「可以在新車車震嗎？」、「我們找時間去愛愛」等語。

法官認為，上述對話顯示，兩人確實有性行為，以及其他顯已逾越普通朋友間社交的親密行為，不過，考量陳女的經濟收入，顯然低於方女，法官認為方女求償150萬元太高，判決陳女應賠償50萬元，可上訴。

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