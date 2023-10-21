爸媽帶兒女參加員工旅遊 母子坐遊覽車最後一排不幸雙亡

遊覽車右後車窗疑撞到國道隔音牆破裂，死亡男童就坐在該位置。（記者黃淑莉攝）

2023/10/21 15:04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕耀群科技公司今天家庭日，新竹及高雄廠員工及家屬分乘3輛、2輛遊覽車要到劍湖山世界一日遊，其中從新竹南下的其中1輛（車上連同司機、導覽共42人）在國道3號南下264公里處與1輛轎車發生撞擊事故，該事故造成4死22傷，死者分別為轎車上55歲男駕駛及50歲女性友人，遊覽車上12歲男童及其母親48歲朱女；肇事原因由國道警察調查釐清中。

該事故發生在今天上午9點40分左右，據指出，遊覽車原行駛在外側車道，要切入中線車道時不慎與一輛轎車發生擦撞，遊覽車司機失控外切撞到外線隔音牆後再衝撞內側護欄及該輛轎車，轎車因撞擊力道猛烈車體扭曲變形，車上駕駛及右側乘客受困車內，遊覽車上也有多人受傷。

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雲林縣消防局獲報，出動十多部消防救護車輛、約30名救護人員前往搶救，遊遊覽車上有1名12歲男童頭部重創明顯死亡，母親朱姓女子無生命跡象，轎車車上2人救出時也沒呼吸心跳，3人送醫搶救後均宣告不治，另遊覽車上有22人分別受挫傷、擦傷送醫沒有生命危險。

同車的耀群公司員工心有餘悸說，事故發生時多數人都在睡覺休息，沒有特別注意狀況，突然感覺撞擊力，車停後有人呼叫司機，但司機沒反應，車門也打不開。

員工說，大家想把車窗打開，但打不破，他試圖從車上的逃生門找門，爬出去後看見司機的頭倒在駕駛座，頭部流血，他引導同事從車輛左側移動到車前，以免被後車追撞，並在車前等待救護。

另有一名員工表示，事故當下他與太太在休息，突然車子多次撞擊，他與太太趕緊抱頭蹲在椅子下，車停後站起來看到車內東西散落一地，車前及車後開始冒煙，大家很緊張，又找不到出口，突然聽到車後排有人高喊有人受傷。

遊覽車上死亡的男童及母親是與爸爸一家4口出遊，全家人坐在遊覽車最後一排；另事故發生後，同車沒有受傷人員也無心遊玩，由專車接送到高鐵虎尾站搭車返家。

遊覽車前擋風玻璃全毀。（記者黃淑莉攝）

遊覽車陳姓司機。（記者黃淑莉攝）

國3南下264公里斗六段發生遊覽車與轎車事故，造成4死22傷。（民眾提供）

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