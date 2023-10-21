科技公司包遊覽車員工旅遊國道遇劫4死22傷！一家4口母子傷重不治

耀群科技公司今天前往劍湖山世界員工旅遊，其中一輛載有42人的遊覽車於國道3號南下264公里處與一輛轎車發生重大碰撞事故，造成4死22傷。（記者黃淑莉攝）

2023/10/21 13:31

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〔記者黃淑莉／雲林報導〕耀群科技公司今天前往劍湖山世界員工旅遊，其中一輛載有42人的遊覽車於國道3號南下264公里處與一輛轎車發生重大碰撞事故，造成車上1名年約12歲男童頭部重創當場死亡、男童母親傷重命危送醫不治，另有22人輕傷；據倖存員工說，車禍第一時間多數人都在休息，感覺車子撞擊2、3次，車停後看到車內一片狼藉，東西散落一地，車後座有人呼叫有人受傷，請幫忙叫救護車，不清楚車禍怎麼發生。

科技公司一名員工受訪指出，今天是公司家庭日，新竹廠員工搭乘3輛遊覽車、南部員工搭乘2輛遊覽車，要到劍湖山世界一日遊，事故發生時多數人都在睡覺休息，沒有特別注意狀況，突然感覺撞擊力，車停後有人呼叫司機，但司機沒反應，車門也打不開。

員工說，大家想把車窗打開但打不破，他試圖從車上的逃生門找門，爬出去後看見司機的頭倒在駕駛座，頭部流血，他引導同事從車輛左側移動到車前，以免被後車追撞，並在車前等待救護。

另有一名員工說，事故當下他與太太在休息，突然車子多次撞擊，他與太太趕緊抱頭蹲在椅子下，車停後站起來看到車內東西散落一地，車前及車後開始冒煙，大家很緊張，又找不到出口，接著聽到車後排有人高喊有人受傷。

據指出，死亡的母子是與爸爸全家4人一起出遊，4人坐在遊覽最後一排。

該事故發生在今天上午9點40分國3南下264公里處，疑因超車不慎，共造成4死及22傷，死亡的為轎車車上55歲男子、52歲女子及遊覽車上12歲男童及48歲母親，事故原因由國道警察調查釐清中。

國道3號南下264公里處發生遊覽車、轎車碰撞事故，造成4死22傷。（民眾提供）

國道3號南下264公里處發生遊覽車、轎車碰撞事故，警消搶救受困民眾。（民眾提供）

國道3號南下264公里處發生遊覽車、轎車事故，現場一片混亂。（民眾提供）

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