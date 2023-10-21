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國三車禍傷者多為設籍民眾 竹縣市府啟動關懷服務

耀群科技公司今天家庭日，從新竹縣竹北市總公司出發的一輛遊覽車，今（21日）早在國道3號雲林段發生車禍造成4死22傷。（記者黃淑莉攝）

耀群科技公司今天家庭日，從新竹縣竹北市總公司出發的一輛遊覽車，今（21日）早在國道3號雲林段發生車禍造成4死22傷。（記者黃淑莉攝）

2023/10/21 17:09

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕耀群科技公司今天家庭日，從新竹縣竹北市總公司出發的一輛遊覽車，今（21日）早在國道3號雲林段發生車禍造成4死22傷；新竹縣政府社會處表示，經初步瞭解，員工當中有一家4口出遊，卻不幸發生母子2人身亡的意外事件，後續將啟動關懷服務，縣長楊文科非常關心，已指示針對設籍竹縣的亡者提供慰問金1萬元；住院者提供慰問金5000元。

縣府表示，社會處與消防局知悉後，密切聯繫瞭解狀況，但目前尚未能聯繫上旅行社領隊人員。在全國社政群組，雲林縣府通報目前4名死者中，遊覽車乘客2名（11歲男童/47歲女性，皆為新竹縣籍），遊覽車乘客傷者皆爲新竹縣市籍（新竹縣22人，新竹市2人）。

社會處初步瞭解，此案意外事件身故2位為母子，一家4口出遊卻不幸遭受意外事件，社會處後續由社福中心啟動關懷服務，提供悲傷輔導、情緒支持及心理諮商，希冀透過專業的社工人員陪伴下，陪伴家屬渡過難關。

另外，除了縣長楊文科已指示提供亡者和住院者慰問金外，對於15歲以上，且於保險事故發生前設籍於新竹縣6個月以上縣民，在遭受意外不幸死亡時，每人30萬元保險理賠金的縣民保險，社會處將協洽兆豐產公司（03）531-6666協助辦理。

竹市府表示，這項意外中竹市有2名受傷市民，分別為40多歲女性及20多歲女性，全身有擦傷情況，但意識清楚，已送往彰化基督教醫院雲林分院救護中，市府將進一步聯繫表達關心，也會陸續釐清是否還有其他受傷的市民。

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