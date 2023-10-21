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國三遊覽車與轎車擦撞釀4死22傷 運安會將立案調查

國3遊覽車與轎車擦撞事故釀22人傷亡，運安會表示將立案調查，並已派機動小組共6人前往。（民眾提供）

國3遊覽車與轎車擦撞事故釀22人傷亡，運安會表示將立案調查，並已派機動小組共6人前往。（民眾提供）

2023/10/21 14:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日上午在國道3號南下264公里處，發生遊覽車與轎車擦撞4死22傷事故，交通部公路局表示，事故車輛上次檢驗結果正常，陳姓駕駛人的車駕籍都正常，後續將由台北市區監理所前往該公司進行全面安全查核，由於這起事故造成多人死傷，國家運輸安全調查委員會主任委員林信得表示，已派公路組、運安組的機動人員前往調查。

公路局表示，今日上午9點49分發生健全通運有限公司KAB-0899號遊覽車與小客車碰撞事故，公路局及台北市區監理所、嘉義區監理所已立即成立「1021雲林遊覽車甲級事故應變小組」應變處理。

運輸組長梁郭國表示，這起事故造成4死22傷，1人當場死亡，3人送醫不治，嘉義區監理所已派員分赴各醫院探視傷患。

這次事故車輛於2012年12月出廠，公路局表示，車輛上次檢驗正常，下次定檢日為2024年3月7日，駕駛人車駕籍均正常；目前健全通運公司已前往雲林處理事故與慰問相關事宜，公路局已要求健全通運公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜。

運安會執行長林沛達表示，這起事故運安會已立案調查，派出機動小組共6人趕赴現場，後續將會依照公路事故調查作業程序，進行事故現場、車輛維修狀況調查，司機員、乘客、目擊者訪談等。

今日上午在國道3號南下264公里處，發生遊覽車與轎車擦撞4死22傷事故，小客車被撞成一團廢鐵。（記者黃淑莉攝）

今日上午在國道3號南下264公里處，發生遊覽車與轎車擦撞4死22傷事故，小客車被撞成一團廢鐵。（記者黃淑莉攝）

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