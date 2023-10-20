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正妹遭偽造不雅照 網友唬爛花300萬「幫你刪了」討錢

何姓正妹遭不明人士偽造變臉不雅照，誤信網友說詞，花錢卻沒消災。示意圖。（資料照）

何姓正妹遭不明人士偽造變臉不雅照，誤信網友說詞，花錢卻沒消災。示意圖。（資料照）

2023/10/20 11:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕何姓正妹遭不知名網友變臉合成不雅照片，上傳到Dcard供人瀏覽，曾姓網友得知此事，主動連絡何女，聲稱他花了300萬元幫何女盯著上傳者刪照，開口要價300萬元，何女給5萬元後，曾男又開口要45萬，否則將對她不利，何女與警方合作釣出曾男，法官依詐欺及恐嚇罪判他徒刑5月，得易科罰金。

判決指出，何女玩線上手遊時與曾男認識，但兩人僅是單純網友關係，沒有進一步深交；2020年7月，何女得知自己遭不明網友變臉合成她的不雅照片，上傳到Dcard供人瀏灠，曾女不知如何處理時，曾男主動自告奮勇，說自己認識很多有力人士可以協助解決。

何女不相信，但曾男又信誓旦旦，說自己已經找到散布上開不雅照之人，並向對方購買不雅照片，親眼看對方刪除照片，還找到警察幫忙打點，請警察吃飯、找黑牌律師幫忙上法院，更傳送不明人士的判決字號，說這個人就是變造不雅照的幕後黑手。

曾男說自己幫何女處理這些事共花了300萬元，要求何女也幫忙付一點，何女滙了5萬元給曾男後，要求曾男提供散布不雅照之人的身分，但曾男卻以各種理由推託，最後還腦羞成怒，恐嚇何女要付他45萬元，否則就要對她不利。

何女找上警察幫忙，並在員警的協助下釣出曾男當場逮捕送辦；高雄地院審理時，曾男坦承自己唬爛何女騙錢，並趕緊花10萬元和何女達成和解，何女也同意原諒曾男，法官依詐欺及恐嚇罪判他徒刑5月，得易科罰金，可上訴。

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