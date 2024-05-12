彰化去年違規罰單51.8萬件含8萬檢舉案 周君綾憂助長浮濫吹哨

彰化縣警察局去年取締交通違規罰單高達51.8萬件，檢舉成案的件數就有8萬多件。（記者張聰秋攝）

2024/05/12 19:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議員周君綾議會揭露，警察局去年取締交通違規罰單高達51.8萬件，檢舉成案的件數就有8萬多件，這一數字看了會讓人嚇壞！她說，過度取締開罰，只會加深民眾對政府的不信任，助長浮濫的「吹哨」檢舉文化，相當不可取。

周君綾表示，從2021年起3年來，彰化縣警方取締交通違規件數，2021年告發了41萬件，2022年增加到48萬多件，去年（2023）再增3萬多件，突破了50萬件，一年高過一年，反映在罰鍰歲入收入年年都超收，年年僅編列3.8億元歲入預算，結果年年決算都嚴重超收，超收金額也是節節高升，從超收1.1億元到2億元成長到去年2.2億元。

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周君綾指出，因為取締件數太多了，警方郵寄「紅單」支付的郵資費用，去年高達1500多萬元，迫使警察局不得不從其他業務費用節餘款中調撥資金以應急，今年警察局一口氣把違規通知單費用預算編列拉高到2250萬元，越編越高。

周君綾表示，這種處理方式，雖然暫時解決了郵資費用編列不足的問題，卻讓收到「紅單」的民眾，尤其是被檢舉違規開罰的，對警察局及政府的觀感不佳，引發民怨，無形中讓被檢舉者開車、騎車上路提心吊膽，甚至轉向檢舉他人，造成惡性循環。

隨著民眾的檢舉案件增加，今年彰化縣內將新增30支科技執法設備，今後交通罰緩件數只會增加不會減少，直接導致了罰單數量的爆增。

周君綾建議，改善交通亂象應以勸導為主，而非開罰單甚至加重罰鍰懲罰行為人，且應只在交通行為嚴重妨害公共安全時，才予以告發開罰，否則過度開罰只會加深民眾對政府的不信任。

對此，縣警局表示，今年陸續新增30處科技執法設備，主要以取締闖紅燈、超速及不禮讓行人為主，目前仍在驗收及建置階段，尚未啟用，警局將持續宣導用路人遵守交通規則，宣導期過後將會正式執法。違規檢舉告發部分，因牽涉法源，交通部正在修法限縮檢舉項目，修法上路後警方依法處理。

彰化縣議員周君綾關心交通罰鍰年年超收金額未減反增。（圖周君綾提供）

彰化縣今年將再新增30處科技執法設備。（記者張聰秋攝）

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