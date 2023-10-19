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7旬婦隱姓埋名逃亡逾20年 卻因車禍被查獲歸案

7旬高婦隱姓埋名逃亡逾20年，因車禍遭警方查獲歸案。（讀者提供）

7旬高婦隱姓埋名逃亡逾20年，因車禍遭警方查獲歸案。（讀者提供）

2023/10/19 08:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名73歲高姓婦人涉嫌傷害致死罪，於民國91年遭到高等法院台南分院發布通緝，從此隱姓埋名、居無定所逃亡逾20年，直到高婦今年8月車禍重傷，住院約2個月於前天出院，警方查出竟是傷害致死通緝犯，已逃亡逾20載，才將她解送歸案；另高婦兒子毛男隱瞞母親遭通緝事實，向警方謊報他人身分，警訊後將毛男依偽造文書罪嫌函送法辦。

警方調查，73歲高婦於今年8月時騎乘兒子名下機車外出，於楠梓區後昌路追撞一部腳踏車，再撞到分隔島倒地昏迷，顱內出血重傷送醫急救，住院治療約2個月，高婦兒子毛男為隱瞞母親遭通緝事實，竟謊報他的阿姨身分。

警方察覺有異，但礙於高婦住院治療中，且無健保卡，未能進一步查證，直至前天高婦辦理出院時，警方隨即前往瞭解，但面對員警詢問時，高婦似乎有苦難言，始終不願表明真實身分。

警方只好讓高婦坐著輪椅到分局進行身分辨識，高婦到分局後察覺情況不妙，縮手、眉頭緊皺，抗拒進行指紋比對，在警方耐心開導勸說下，逐漸突破高婦心防。

沒想到高婦順利完成指紋比對，結果竟是一名逃亡逾20載的傷害致死通緝犯，高婦民國86年於雲林縣涉及傷害致死案件，91年遭到高等法院台南分院發布通緝，追訴期是30年，連警方也驚呼不可思議，警訊後將她解送高等法院台南分院歸案；她的兒子毛男也被警方依偽造文書罪嫌函送法辦。

7旬高婦隱姓埋名逃亡逾20年，卻因車禍遭警方查獲歸案。（讀者提供）

7旬高婦隱姓埋名逃亡逾20年，卻因車禍遭警方查獲歸案。（讀者提供）

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