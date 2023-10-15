通緝朱國榮 一國兩制

國寶集團總裁朱國榮上月棄保潛逃被通緝。（資料照）

2023/10/15 05:30

3案合議庭認定潛逃 另3案認為無直接證據

〔記者吳政峰／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮涉犯證券交易法、保險法等罪，共六案於法院審理中，他上月棄保潛逃後，其中三案的合議庭認定他有逃亡、藏匿事實，已沒收五億元保證金及發布通緝，調查局也把朱列為「外逃通緝犯」；審理朱男相關案件的台北地院另外三個合議庭，則認為尚無事證證明朱已逃匿，尚未發布通緝，形成「一國兩制」現象。

請繼續往下閱讀...

朱國榮外傳身價高達百億元，但也捲入多起官司，其中龍邦炒股與台灣人壽保險內線交易案，高等法院於三、四月間分別判他八年、十六年徒刑；但朱男於上訴最高法院期間，九月八日棄保潛逃，據稱目前躲在太平洋島國萬那杜。

高院九月廿二日沒收四億元保證金，隨後發布通緝；承審松岡炒股案的台北地院合議庭，本月十一日裁定沒收交保金一億元，接著也發布通緝。

至於另外三案的北院合議庭，其中朱國榮涉操縱上櫃公司晟楠科技股價被起訴，原定本月廿日開庭，朱若未出庭，承審庭才拘提；朱涉嫌國寶人壽爛地抵債案遭起訴後，獲一千五百萬元交保，承審庭命具保人、朱國榮的胞妹於本月十六日帶兄出庭，若未到庭再沒收保金和通緝；朱涉嫌國寶人壽違法投資海外金融商品案遭起訴後，承審庭預定十一月十四日開庭。

北院︰待「傳拘無著」後再通緝

北院說明，另外三庭將待「傳拘無著」後才予通緝，法官的主要考量是認為，朱國榮未去他案應訊，未必就不來本案開庭，目前關於朱國榮棄保潛逃的消息都是傳聞，沒有直接證據，再加上他案已通緝，已無通緝急迫性，基於審判獨立，尊重各庭選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法