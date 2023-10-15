為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

通緝朱國榮 一國兩制

國寶集團總裁朱國榮上月棄保潛逃被通緝。（資料照）

國寶集團總裁朱國榮上月棄保潛逃被通緝。（資料照）

2023/10/15 05:30

3案合議庭認定潛逃 另3案認為無直接證據

〔記者吳政峰／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮涉犯證券交易法、保險法等罪，共六案於法院審理中，他上月棄保潛逃後，其中三案的合議庭認定他有逃亡、藏匿事實，已沒收五億元保證金及發布通緝，調查局也把朱列為「外逃通緝犯」；審理朱男相關案件的台北地院另外三個合議庭，則認為尚無事證證明朱已逃匿，尚未發布通緝，形成「一國兩制」現象。

朱國榮外傳身價高達百億元，但也捲入多起官司，其中龍邦炒股與台灣人壽保險內線交易案，高等法院於三、四月間分別判他八年、十六年徒刑；但朱男於上訴最高法院期間，九月八日棄保潛逃，據稱目前躲在太平洋島國萬那杜。

高院九月廿二日沒收四億元保證金，隨後發布通緝；承審松岡炒股案的台北地院合議庭，本月十一日裁定沒收交保金一億元，接著也發布通緝。

至於另外三案的北院合議庭，其中朱國榮涉操縱上櫃公司晟楠科技股價被起訴，原定本月廿日開庭，朱若未出庭，承審庭才拘提；朱涉嫌國寶人壽爛地抵債案遭起訴後，獲一千五百萬元交保，承審庭命具保人、朱國榮的胞妹於本月十六日帶兄出庭，若未到庭再沒收保金和通緝；朱涉嫌國寶人壽違法投資海外金融商品案遭起訴後，承審庭預定十一月十四日開庭。

北院︰待「傳拘無著」後再通緝

北院說明，另外三庭將待「傳拘無著」後才予通緝，法官的主要考量是認為，朱國榮未去他案應訊，未必就不來本案開庭，目前關於朱國榮棄保潛逃的消息都是傳聞，沒有直接證據，再加上他案已通緝，已無通緝急迫性，基於審判獨立，尊重各庭選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播