疑女友變心 嘉監受刑人逃亡21小時落網

嘉監受刑人邱建偉逃亡二十一小時被逮捕歸案。（記者蔡宗勳攝）

2023/09/26 05:30

〔記者蔡宗勳、王善嬿、楊金城／綜合報導〕嘉義監獄鹿草分監受刑人邱建偉疑因女友變心欲挽回感情，前天下午三時因第二次探親假逾假未歸，隨後遭通緝，他自嘉義縣布袋住家騎機車前往台南市遭警方鎖定，逃亡廿一小時後，昨中午十二時許在台南市新營區某旅社被逮獲，落網後第一句就說：「我又沒怎樣？只是未按時回監。」

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星表示，四十歲的邱男涉犯竊盜及搶奪案，應併案執行二年八個月，另拘役一二○天、易服勞役五天，於二○二二年三月十四日入監，已服刑一年六個月，預計刑期終結日為二○二五年二月九日，因屬累犯須服刑滿三分之二才能申請假釋，原本再幾個月就有機會假釋，檢方複訊後，昨晚六時許發監執行殘刑，逃脫部分另案偵辦。

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逾假未歸 假釋機會沒了

據了解，邱男因表現良好，非重刑犯，今年四月獲准到合作廠商工作，為自主監外收容人，依規定自主監外收容人滿三個月即可申請休假。此次為邱男第二次放假，本月廿二日晚上七時無戒護放假離監，原訂廿四日下午三時收假返監，逾一個小時未歸，鹿草分監下午五時通報，嘉檢晚間七時半發布通緝。

專案小組經調閱監視器影像分析及地毯式搜索，昨上午十時四十五分發現邱男自台南市六甲區往新營方向移動，之後將機車停放圓環邊巷子，進一步追查他投宿附近旅舍，見時機成熟於中午十二時許發動攻堅，當時邱男僅著內褲躺在床上，警方撞開大門持盾牌一湧而上，將他壓制在床。邱男訝異警方竟然那麼快找到他，第一句就說：「我又沒怎樣？只是未按時回監。」警方未發現他帶有危險物品，扣得安非他命一包，並帶回偵辦。

邱男對逾假原因堅不吐實，據悉疑因女友變心欲挽回，才未返監報到，逃亡廿一個小時就被抓回籠，罪加一等外，自主監外作業資格取消，假釋機會也沒了。

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