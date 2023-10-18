10/18 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落彰化

今晚（10月18日）第112000249期今彩539頭獎開出1注；第112000249期雙贏彩頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/10/18 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月18日）開獎的第112000249期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由彰化縣鹿港鎮頭崙里頂草路二段40之1號的「昇豐鐘錶行」開出；第112000249期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000249期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、06、09、11、13、14、15、18、21」，頭獎摃龜；貳獎5注中獎，每注可得10萬元；參獎共105注中獎，每注可得500元；肆獎共1335注中獎，每注可得100元。

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第112000249期今彩539中獎號碼為「02、03、11、27、28」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共205注中獎，每注可得2萬元；參獎共7257注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9950注中獎，每注可得50元。

第112000249期39樂合彩中獎號碼為「02、03、11、27、28」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共173注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9877注中獎，每注可得1125元。

第112000249期3星彩中獎號碼為「870」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000249期4星彩中獎號碼為「0166」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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