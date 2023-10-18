政大法律生開「把妹公司」刊色情訊息 司法最終代價出爐

政大學生遭控在網路平台，疑似張貼賣淫公司徵才訊息。（資料照）

2023/10/18 09:04

〔記者錢利忠／台北報導〕國立政治大學法律系何姓男大生，成立公司並稱「提供把妹教學與娛樂服務」，但內容卻是「4小時費用3萬5」、「女生可以摟抱愛撫舌吻摸奶」等疑涉及仲介賣淫的訊息；台北地檢署考量何男無前科、已悔悟，該公司也已解散，並未媒介成功，依違反兒少性剝削條例等罪予以緩起訴2年，須支付公庫6萬元處分金；此案經高檢署駁回再議，何獲緩起訴確定。

檢方調查，今年5月4日，何男成立公司並擔任負責人，6月9日晚間7時許，他在IG刊登色情訊息，詳述女子的身材、年齡等條件，還提及「4小時費用3萬5」、「女生可以摟抱愛撫舌吻摸奶，體驗情侶約會爽感的難得體驗，請好好把握！」等涉及仲介賣淫的訊息。

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政大學生發現相關訊息後，在Dcard發文質疑何男經營賣淫公司；何男則發聲明指該公司規劃「出租女友」及擔任仲介，提供約會體驗，讓男性可以體驗情侶生活，但不會提供性交易，還沒有任何客人。

此事被揭露後，警方傳喚何男到案，何於警詢時稱只是想賺錢；檢方偵查期間，何承認犯行，檢方考量他年紀尚輕、沒前科、社會經驗不足，且犯後已有悔意，該公司已解散、沒有媒介成功案例，認定所生危害非鉅，予以緩起訴。

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