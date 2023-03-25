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    藝術是色情？向中小學生介紹大衛雕像 美國校長被迫辭職

    美國佛州中小學校校長，向學生們介紹大衛雕像後被迫離職。（歐新社）

    美國佛州中小學校校長，向學生們介紹大衛雕像後被迫離職。（歐新社）

    2023/03/25 14:41

    〔即時新聞／綜合報導〕米開朗基羅的大衛雕像是西方藝術史的知名作品，但美國佛州州府塔拉赫西的中小學校校長卡拉斯基利亞（Hope Carrasaquilla），近來卻在向學生們介紹大衛雕像後被迫離職。

    《BBC》報導，任職塔拉赫西經典學校（Tallahassee Classical School，包含幼稚園至國中課程）校長不到1年的卡拉斯基利亞透露，她在課程中介紹了米開朗基羅的大衛雕像和《創造亞當》畫作，以及義大利文藝復興時期畫家波提且利的作品《維納斯的誕生》。

    卡拉斯基利亞表示，在她上課之前，有1名家長認為這些教材涉及色情，還有2名家長想知道她的教學內容會說些什麼。就在卡拉斯基利亞上完課後不久，就收到校方要求她自行辭職否則就解雇的通知，因此她認為應該是課程遭到投訴才會如此。

    據了解，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）從本月23日開始著手擴大公立學校禁止教授性教育和性別認同的法律，他希望延伸到高中三年級為止，一旦佛州教育委員會投票通過，未來違反相關法條的教師將被停職甚至是吊銷教師證照。

    米開朗基羅的《創造亞當》。（歐新社）

    米開朗基羅的《創造亞當》。（歐新社）

    波提且利畫作《維納斯的誕生》。（美聯社）

    波提且利畫作《維納斯的誕生》。（美聯社）

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