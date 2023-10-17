中壢警大數據分析熱點抓詐騙 超商巡邏活逮吊嘎車手

桃園中壢警方運用刑事警察局提供的詐欺車手提款熱點、熱時加強巡邏，逮獲正在超商提款的28歲郭姓車手（左）。（記者李容萍翻攝）

2023/10/17 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局中壢警分局加強打詐，興國派出所運用警政署刑事警察局提供大數據分析的詐欺車手提款熱點、熱時加強巡邏，員警恰巧在超商內，遇到正在操作ATM取款的28歲郭姓詐騙集團車手，當場將人活逮移送法辦。

興國派出所所長蕭尉哲今（17日）表示，興國所運用刑事警察局提供的詐欺車手提款熱點、熱時，強化轄內易遭車手提領的地點加強巡邏，16日中午，在中壢區興國路1家超商內，發現一名穿著吊嘎正在提款的郭姓男子，形跡可疑，隨即上前盤查，過程中，郭男心虛想逃跑，2警合力將他壓制在地就逮。

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警方現場查扣詐欺贓款15萬餘元，還扣得作案用的手機及提款卡等證物，全案訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，該詐欺集團是撥打電話，利用「信用卡被盜刷」、「網路購物設定錯誤」、「電商平台帳戶異常」等詐欺話術欺騙被害人，民眾若有接獲類似電話，請盡速向派出所報案，若接獲可疑來電，也可撥打165專線諮詢。

警方也重申，打詐是當前政府的治安重點項目，強度力道將持續不間斷，尤其在修法過後，針對詐欺車手除了新修正組織犯罪防制條例適用且刑度提高，新修正的「洗錢防制法」也將車手犯罪納入適用要件，民眾千萬別被詐騙集團「工作爽、抽成高、刑度低」的話術騙去當車手，否則「領了1萬賠上100萬」，害了自己，也連累家人負損害賠償責任。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

桃園中壢警方運用刑事警察局提供的詐欺車手提款熱點、熱時加強巡邏，逮獲正在超商提款的28歲郭姓車手（中）。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢警方運用刑事警察局提供的詐欺車手提款熱點、熱時加強巡邏，逮獲正在超商提款的28歲郭姓車手（左）。（記者李容萍翻攝）

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