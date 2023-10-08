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想削肥羊2層皮 詐團2幼齒車手就逮1收押

員警守株待兔，將偽裝投資公司「VIP專員」的18歲張姓車手及22歲余姓車手逮捕。（讀者提供）

員警守株待兔，將偽裝投資公司「VIP專員」的18歲張姓車手及22歲余姓車手逮捕。（讀者提供）

2023/10/08 09:05

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區張姓男子誤信在社群媒體的投資廣告，詐騙集團佯裝理財專員以高獲利誘使民眾匯款投資，在2個月內匯出110萬元，帳面多次投資獲利，但欲出金卻被限制條件，驚覺可能遭詐於是前往楠梓派出所報案，配合警方約出詐團成員逮2名18及22歲嫌犯，遭交保、及羈押。

警方查出，被害人張男自今年8月初起，每次匯款10萬元，總共匯出110萬元，警方請張男約詐騙集團於10月6日在楠梓新路上咖啡店面交190萬元，員警現地守株待兔，將偽裝投資公司「VIP專員」的18歲張姓車手及22歲余姓車手逮捕。

警方查扣2人2支手機、1張假工作證等，被依違反詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，分別10萬元交保及羈押獲准。

楠梓分局呼籲，詐騙集團多利用網際網路及通訊軟體誘騙民眾上鉤，多以「穩賺不賠」、「高獲利」等吸睛字眼誘騙民眾上當，投資必有風險，且投資管道應慎選，方可避免遭受詐騙讓荷包大失血，可多利用165反詐騙專線及110報案電話查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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