夢想財富自由反被騙40萬元 男報警釣出18歲車手逮人
2023/10/08 15:13
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市鄭姓男子透過臉書社團結識暱稱為「自由人FREEMAN」的網友，加LINE後對方慫恿他至博弈網站投資，誆稱「保證獲利、穩賺不賠」，他匯款40多萬元後驚覺遭詐騙，蘆竹警分局大竹派出所獲報，以交款為由當場查獲18歲盧姓車手，並在他身上起出30多萬元贓款，警詢後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
被害人鄭男說，他在臉書社團內與暱稱為「自由人FREEMAN」的網友認識、加LINE，對方隨即慫恿他到博弈網站投資，並誆稱保證獲利、穩賺不賠，他依指示至該網站申請帳號並匯款與面交，總計被詐騙40多萬。
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大竹所員警受理報案後，研議逮捕車手計畫，請鄭男配合假意交款，與對方相約至蘆竹區南竹路五段的超商面交，在不斷與對方對談時，擔任詐騙集團車手的盧姓男子進入超商且自稱是「德樺專員」，向鄭男收取2萬元現金，埋伏員警隨即一擁而上逮人，查扣相關證物及30多萬元贓款。
警方也呼籲，民眾投資應循正常管道，切勿加入來路不明的投資群組，遇有可疑為詐騙資訊，可撥打165反詐騙專線諮詢或110報案。