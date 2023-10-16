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日月潭2死1傷車禍 駕駛酒測值嚴重超標如同「半夢半醒」

南投縣魚池鄉日月潭聯外道路台21線發生2死1傷重大車禍，警方收到醫院抽血報告後，確定駕駛涉及酒駕。（集集分局提供）

南投縣魚池鄉日月潭聯外道路台21線發生2死1傷重大車禍，警方收到醫院抽血報告後，確定駕駛涉及酒駕。（集集分局提供）

2023/10/16 16:25

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣魚池鄉日月潭對外要道台21線昨（15）日發生一起2死1傷的重大交通事故，陳姓駕駛傷重不治，南投縣警察局交通隊今天收到醫院抽血報告，警方換算其血液中所含酒精濃度，酒測值竟超過1.0毫克，研判車禍主要肇因就是酒後駕車。

交通隊進一步表示，一般人酒測值在0.15毫克以下屬「清醒」狀態；0.15至0.25毫克，多數駕駛人「對速度及距離的判斷力差」；0.25至0.4毫克會變得反應遲鈍；0.4至0.75毫克時，判斷力會嚴重受到影響；當酒測值超過1.0毫克，則會出現嗜睡、恍神、視力模糊等好像在「半夢半醒之間」情形，致整個人失去正確的判斷力。

據警方調查，陳姓（26歲）、彭姓（27歲）、戰姓（28歲）等3名男子，昨與公司30多名同事一起參加員工旅遊，從台中入住日月潭1家民宿後，深夜零時許，3人同乘一部由陳某駕駛的轎車外出買東西，沿台21來到魚池國中前路段，因對路況不熟，致轎車失控擦撞路旁路燈再翻覆，致車子嚴重扭曲、變形。

其中，彭男被拋飛車外當場死亡，駕駛被送至埔里基督教醫院急救後也傷重不治，僅戰男經救治後，目前生命跡象穩定，釀成2死1傷的悲劇。

據案發現場處理事故的員警透露，轎車內及陳姓駕駛身上都有聞到濃濃的酒味，警方在陳男送醫救治過程中，特別提醒醫生要抽血檢驗留意有無涉及酒駕，如今檢驗報告出爐，顯示駕駛除了對路況不熟外，酒駕才是肇事的主因。

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