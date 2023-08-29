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酒駕撞死人...家屬拒國民法官參與審判 士林地院裁定曝光

賴姓男子（見圖）1月30日晚間涉嫌在新北市汐止區酒駕逆向撞死蘇姓婦人，是士林地院首宗適用國民法官法制度的案件，合議庭經考量死者家屬的心情，裁定此案不行「國民參與審判」制。（資料照，記者溫于德攝）

賴姓男子（見圖）1月30日晚間涉嫌在新北市汐止區酒駕逆向撞死蘇姓婦人，是士林地院首宗適用國民法官法制度的案件，合議庭經考量死者家屬的心情，裁定此案不行「國民參與審判」制。（資料照，記者溫于德攝）

2023/08/29 10:34

相關新聞請見：

又是酒駕！BMW男醉上道還逆向 婦過馬路慘遭撞擊身亡

士院首起適用國民法官案 原、被告拒國民參與審判原因曝

〔記者溫于德／台北報導〕55歲賴男今年1月底酒駕逆向撞死69歲蘇婦，成為士林地院首宗適用國民法官法制度的案件，但賴男以認罪為由聲請「不行國民參與審判」制，蘇婦家屬則以須額外承受社會高度關注所帶來的壓力為由，同樣提出聲請。士林地院3位法官組成合議庭，經考量蘇婦家屬的心情，近日已裁准。

裁定指，蘇婦家屬遞狀提到，本案屬於法定國民法官案件，由士院國民法官專庭審理，然而，新上路的國民法官新制已受全國矚目，本件又因為是士院首件國民法官案件而受到重視；蘇婦家屬因此擔心恐不勝其擾，更重要的是會影響家屬重建受傷的心靈。

蘇婦家屬也說，本件發生在今年春節連假結束後的第一個上班日，家人還浸淫在濃厚過節氣氛中，不料竟發生如此憾事，悲痛之心情，久久不能平復。

蘇婦家屬強調，經家人商量後，懇請士院體諒被害人家屬在療傷止痛之際，難以再額外承受社會高度關注所帶來的壓力，故請求本件「不行國民參與審判」制。

士院合議庭認為，檢、辯雙方對量刑雖有歧見，但維護人性尊嚴以及建立溫暖而富人性的司法訴訟制度，是憲法上的誡命。

而本件若行國民參與審判制，勢必將因國民法官為新制而受到關注，嚴重影響蘇婦家屬重建已受創的心靈，並漠視其渴求一段寧靜不受外界干擾，以及撫慰心靈受創時刻的殷切期盼；合議庭因而指本件不適合採「國民參與審判」制，本月25日做出裁定。

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