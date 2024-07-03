民團重回立院反對沒收罷免權 入夜人數增多警派上百警力維安

傍晚後現場人數逐漸增加。（記者王冠仁攝）

2024/07/03 18:54

〔記者王冠仁／台北報導〕近期有立委想推動「選罷法修正草案」，研擬調高罷免門檻，但再次引起社會議論紛紛；「經濟民主連合」等民間團體為了反對此事，在今天於立法院外濟南路舉辦「反對沒收罷免權 」活動，號召青鳥前來聲援。雖然今天白天時到場參與的群眾不多，但警方預計入夜、下班後群眾人數會增加，因此晚上將部屬警力進行維安、交管，確保活動秩序與和平。

警方指出，此次經濟民主連合等民間團體舉辦的「反對沒收罷免權」活動，活動的申准時間是早上10時至晚上10時；不過，今天白天時間高溫炎熱，而且許多民眾也要上班，因此白天時間到現場參與的群眾並不多。

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不過，主辦單位在今天晚6時30分開始舉辦晚會，警方預計有群眾下班後會前來聲援，入夜之後氣溫也會降低，因此警方將主要警力部屬在5時之後。據了解，警方今天共部屬120名警力在現場進行維安、交管，同時還有120名警力待命戒備。

經濟民主連和指出，罷免制度是直接民權的展現，公民就公職人員的言行操守、議事態度、表決立場予以監督檢驗，使公職人員知所節制，並使嚴重悖離民意的公職人員負起政治上的責任。然而，國民黨急著要提高罷免門檻，正代表國民黨在公民反國會濫權行動中全無檢討自省。

傍晚後現場人數逐漸增加。（記者王冠仁攝）

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