為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

對正妹候選人喊「我愛妳」 男粉絲遭砸車獲賠45萬元

彰化縣員林市代表江品蓉長相甜美可愛，深獲不少男粉絲支持。（檔案照，翻攝江品蓉臉書）

彰化縣員林市代表江品蓉長相甜美可愛，深獲不少男粉絲支持。（檔案照，翻攝江品蓉臉書）

2023/10/15 18:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市代表江品蓉長相甜美可愛，去年選舉期間，有男性支持粉絲路過她家時大喊一聲「品蓉我愛你」，結果就遭江的顏姓男友恐嚇，還率眾砸車，將其百萬名車砸的稀巴爛。事後顏男等人遭警方逮捕，依妨礙秩序等罪法辦，審理期間顏男自知理虧跟對方達成45萬元和解，最後判處4月徒刑。

判決書指出，顏男（37歲）不滿余姓男子對其女友江品蓉有長期騷擾行為，於是在2022年2月25日凌晨2點半約余男至圓林園談判，並聯繫張男等5人到場，顏男等人對余男恫嚇稱「你在那邊亂喊，小心被亂槍打死」等語，余男嚇得快車離去，但在路口處攔下，眾人隨即持鐵棒、甩棍砸向余男車輛，造成車輛前、後擋風玻璃、窗戶破損與引擎蓋油漆剝落。隨後警方到場將眾人逮捕，訊後依妨礙秩序、恐嚇、強制罪嫌法辦。

法官審理認為，顏男持凶器至公開場所砸車，造成公眾恐懼、妨害社會安寧，考量眾人犯後坦承犯行，並與余男以45萬元調解後，因此判處顏男4月徒刑，另張男等5人，分處3月至緩刑2年不等。

對此江品蓉表示，「我才是受害者」，她與余男曾是鄰居但不熟，可是對方常常藉機找她攀談或跟蹤她，她為此搬家，結果仍被他找到租屋處持續騷擾。她與男友認為，對方已對她構成嚴重人身騷擾，所以才會約出來聊聊，不過如何發生砸車，她並不清楚。事後，對方要求百萬精神賠償費未果，竟開始貼文胡亂指控，她認為此舉已對她名聲構成傷害，有意圖使人不當選之嫌，雖然最後順利當選，但仍決定對該名男子提告相關刑責。

員林市代表江品蓉去年選舉期間，有男性支持者路過她家時大喊一聲「品蓉我愛你」，引來江的顏姓男友不滿，率眾將其百萬名車砸爛。（資料照，記者陳冠備攝）

員林市代表江品蓉去年選舉期間，有男性支持者路過她家時大喊一聲「品蓉我愛你」，引來江的顏姓男友不滿，率眾將其百萬名車砸爛。（資料照，記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中彰投女力合體 賴清德：台中贏、總統贏
2023/10/15 05:30

中彰投女力合體 賴清德：台中贏、總統贏
苗栗到彰化搶銀樓 逃78分鐘被逮
2023/10/15 05:30

苗栗到彰化搶銀樓 逃78分鐘被逮

刷星展最高享15%回饋 再抽南極雙人遊
簽地下運彩欠500萬賭債！男搶劫銀樓金項鍊 火速被逮
2023/10/14 10:40

簽地下運彩欠500萬賭債！男搶劫銀樓金項鍊 火速被逮
對她喊「我愛你」被砸車？ 美女候選人喊冤：自己才是受害者
2022/10/27 18:23

對她喊「我愛你」被砸車？ 美女候選人喊冤：自己才是受害者
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播