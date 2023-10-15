對正妹候選人喊「我愛妳」 男粉絲遭砸車獲賠45萬元

彰化縣員林市代表江品蓉長相甜美可愛，深獲不少男粉絲支持。（檔案照，翻攝江品蓉臉書）

2023/10/15 18:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市代表江品蓉長相甜美可愛，去年選舉期間，有男性支持粉絲路過她家時大喊一聲「品蓉我愛你」，結果就遭江的顏姓男友恐嚇，還率眾砸車，將其百萬名車砸的稀巴爛。事後顏男等人遭警方逮捕，依妨礙秩序等罪法辦，審理期間顏男自知理虧跟對方達成45萬元和解，最後判處4月徒刑。

判決書指出，顏男（37歲）不滿余姓男子對其女友江品蓉有長期騷擾行為，於是在2022年2月25日凌晨2點半約余男至圓林園談判，並聯繫張男等5人到場，顏男等人對余男恫嚇稱「你在那邊亂喊，小心被亂槍打死」等語，余男嚇得快車離去，但在路口處攔下，眾人隨即持鐵棒、甩棍砸向余男車輛，造成車輛前、後擋風玻璃、窗戶破損與引擎蓋油漆剝落。隨後警方到場將眾人逮捕，訊後依妨礙秩序、恐嚇、強制罪嫌法辦。

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法官審理認為，顏男持凶器至公開場所砸車，造成公眾恐懼、妨害社會安寧，考量眾人犯後坦承犯行，並與余男以45萬元調解後，因此判處顏男4月徒刑，另張男等5人，分處3月至緩刑2年不等。

對此江品蓉表示，「我才是受害者」，她與余男曾是鄰居但不熟，可是對方常常藉機找她攀談或跟蹤她，她為此搬家，結果仍被他找到租屋處持續騷擾。她與男友認為，對方已對她構成嚴重人身騷擾，所以才會約出來聊聊，不過如何發生砸車，她並不清楚。事後，對方要求百萬精神賠償費未果，竟開始貼文胡亂指控，她認為此舉已對她名聲構成傷害，有意圖使人不當選之嫌，雖然最後順利當選，但仍決定對該名男子提告相關刑責。

員林市代表江品蓉去年選舉期間，有男性支持者路過她家時大喊一聲「品蓉我愛你」，引來江的顏姓男友不滿，率眾將其百萬名車砸爛。（資料照，記者陳冠備攝）

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