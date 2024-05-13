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女學生戀上補教師 瘋狂追求被認性騷挨罰1萬元

戀上補教老師的女學生被申訴性騷擾，被開罰1萬元，她雖提告抗罰，仍遭北高行地方庭判決敗訴。圖為台北高等行政法院。（資料照）

戀上補教老師的女學生被申訴性騷擾，被開罰1萬元，她雖提告抗罰，仍遭北高行地方庭判決敗訴。圖為台北高等行政法院。（資料照）

2024/05/13 13:49

〔記者溫于德／台北報導〕1名女學生因戀上補教老師，被指有不當追求行為，包括送信、送老師上課的照片、項鍊等，後被台北市政府認定構成性騷擾，命她繳1萬元；台北高等行政法院地方訴訟庭也認為北市府的裁罰沒有問題，判她敗訴，即她得繳1萬元的罰鍰。

判決指，補教老師指女學生先後送上信件、老師上課的照片、手環、項鍊、石板、便當、卡片，並透過簡訊及臉書等傳送與性有關的訊息，造成老師心生畏怖；全案經北市府審認女學生違反性騷擾防治法，命應繳納1萬元罰鍰。

然女學生說自己近視100度、散光400度，所以上課期間都會用手機拍攝黑板筆記內容，所以她並非刻意拍到老師；她也說自己從未說過「喜歡老師」，也沒那麼無聊會寄裸照或以簡訊方式傳送裸照，故請法院撤銷1萬元的裁罰。

北市府解釋，根據老師向女學生服務的公司所申訴內容可知，女學生從2020年起在老師服務的律師事務所樓下，等待下班，並曾尾隨老師上電梯，還送情書、禮物等，甚至在老師的粉絲團留言指老師已經跟女學生結婚，還跟其他女友交往，塑造老師犯重婚罪且對女學生始亂終棄的情況。

北市府也指，女學生多次送信件、禮物給老師都被拒絕，另多次前往老師工作處所都被老師告誡並返還贈與物後，女學生仍持續做她想做的事，明顯違反老師的意願，確實構成性騷行為，依法對她裁罰1萬元無誤。

法院根據相關證據，指女學生因自覺老師對她示好，透過寄送老師上課的照片、手環、信件及傳簡訊，表明願與老師交往的心意。

然經老師明確拒絕後，女學生仍以老師是她的前男友為由，委託他人送老師項鍊、石板、信件，並於臉書張貼指她是老師要找的女孩、老師已向她求婚等內容；法院故認定確實構成性騷擾，審酌北市府依法對她裁罰1萬元沒有問題，判她敗訴。

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