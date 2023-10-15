詐264人狂削5.6億 中警破洗錢水房拆解「煉金4賤招」

警方出動特警攻堅洗錢水房。（警方提供）

2023/10/15 13:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方今天宣布破獲一個專替詐團洗錢的轉帳水房，查出該詐團利用假投資手法為主的「煉金4招」，以抽中股票等4種套路及話術吸引匯款，被害人高達264人，不法洗錢金額超過5.6億元，近期分兩波陸續逮捕吳姓首腦等20人，其中吳嫌等10人羈押至今，檢方也在13日依詐欺等罪嫌起訴。

台中市刑大四隊隊長林宏霖指出，該隊日前根據165反詐騙平台分析被害人資料，清查比對後，發現49歲吳姓男子為首的洗錢水房，立即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，經查，吳嫌專替假投資詐騙機房洗錢，該機房利用假投資手法詐騙，先透過臉書或Line尋找被害人，再利用所謂的「煉金4招」吸引被害人投資詐財。

請繼續往下閱讀...

1.「LINE群組樁腳分享獲利經驗」：透過假投資常用話術詐騙，詐騙集團設計樁腳偽裝成大家都想投資或已經獲利的假象。

2.「公益講堂」：利用網路影片轉載重新包裝上架至詐騙集團使用之APP，提供股票名師課程，整理飆股名單、上課講義，吸引民眾。

3.「抽中股票」：以新股申購、價差獲利，製造僧多粥少、幸運中籤的假象，要求被害人儘速匯款。

4.「匯款指導」：初期以綁定約定帳戶，日後可不用臨櫃跑銀行匯款，錯失投注機會，以躲避銀行人員的關懷提問，若須臨櫃匯款，會提供匯款理由，強調被害人不得說出「投資」，以免影響股票投資佈局。

警方則是根據被害人的匯款金流層層追查，掌握吳男等人的轉帳水房據點藏身新北、宜蘭蘇澳等地，近期出動特警荷槍實彈分兩波執行攻堅，陸續帶回吳嫌等涉案20人，經清查已有高達264名被害人，洗錢金額高達5億6000多萬元，訊後全案依詐欺等罪嫌移送新北地檢署後，檢方聲押吳等10人獲准。

而該案近日偵結，檢方依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪，起訴吳等20人，全案移審新北地院後，院方認定吳有逃亡、滅證之虞，繼續接押；台中市刑大呼籲，勿隨意聽信下載不明來源之軟體及應用程式，網路投資應再三查證，避免掉入詐騙陷阱血本無歸。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮捕犯嫌。（警方提供）

詐團使用假投資話術詐財。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法