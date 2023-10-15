女投資遇詐 找親友借錢被點醒

蔡姓車手（右）不知自己拿到假鈔票，更不知便衣警察（左）在身旁。（警方提供）

2023/10/15 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市徐姓女子於臉書見到股票投資廣告，誤信獲利豐厚騙詞，她先匯出積蓄九十萬元，以為三個月大賺二百萬元，趕緊向親友借錢想再大撈一票，有親友提醒她可能被詐騙，徐女向警方詢問後警覺遇詐，與員警合作設局，她用卅萬二千元假鈔票誘出車手，再由警方逮捕兩名取款車手到案。

台中市警一分局公益派出所調查，徐女見股票投資廣告，加入一個股票投資訊息的LINE群組，群組內佯稱投資老師與散戶的騙徒，宣稱股票投資獲利翻倍，徐女誤信而聽從詐團指示，加入一個網路投資平台，先後匯款九十萬元到指定帳戶。

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徐女將積蓄匯出後，從今年七月至十月，三個月下來以為獲利合計近二百九十萬元，淨賺約二百萬元，她想搏得更多財富而向親友借錢，親友卻提醒她，可能遇到詐騙，實際上「看得到，拿不到」，且如果想取回資金的話，騙子就會封鎖失聯；徐女聽後，趕緊至警一分局公益派出所諮詢，確認自己受騙。

員警與徐女合作，備妥卅三萬二千元假鈔票，請徐女與詐騙集團聯繫，約定本月十一日中午在台中某咖啡廳外交款，蔡姓車手現身拿到假鈔，埋伏的便衣警察現身將他逮捕，隨後又於附近逮捕盯梢的莊姓男子。

警方調查，兩名車手都有前科，目前無業；二人異口同聲說，看到網路小廣告後應徵當取款車手，首次收錢就被抓，警方依詐欺罪嫌將二人移送法辦。

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