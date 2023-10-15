投資詐騙1天28件 警今年逮逾萬人

如何分辨投資詐騙廣告

2023/10/15 05:30

今年財損逾35億 強力掃蕩破7千多件 查扣30億2千多萬

〔記者邱俊福／台北報導〕國內詐騙類型中，發生案件最多的前三項為假網拍、解除分期付款與投資詐騙，而其中，投資詐騙是財損最高者，發生數也自前年開始，由原本排行第三升為第二，且行騙手法更一再變種，目前可區分為假冒名人和公司的投資詐騙、交友投資詐騙、愛情投資詐騙三大類；統計今年一至九月發生七六三六件，財損金額卅五億五千多萬元，平均一天發生近廿八件。

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刑事局為此加強掃蕩機房、水房、車手等集團，並發現部分集團成員擁有黑幫背景；統計今年一月至九月，已破獲投資詐騙件數七四一八件、逮捕一萬一二一三人，查扣卅億二○五五萬多元。

另為減少民眾受害，刑事局也進行三項策略，首先只要發現詐騙廣告立即阻斷、封鎖，其次對於詐團假冒上市公司，私下散布利多假訊息誘騙投資，會和該上市公司確認後，請上市公司於官網PO文澄清；另假交友投資詐騙，通常透過LINE聯繫，將會公布詐團使用LINE的ID，以及透過LINE公司將該ID停權，使其無法繼續使用。

引誘投資 多採一頁式假廣告等方式

刑事局表示，假冒名人、股市分析師、公司等名義投資行騙，主要是透過一頁式假廣告等方式，博取民眾信任，再以假藉教學投資股票、虛擬貨幣、期貨、外匯與基金等名義，引誘民眾加入投資群組，初期給予小額獲利，等投入大筆資金就不再出金，關閉帳號，讓民眾求助無門。

交友投資多透過臉書、IG等粉專的各種社群軟體搭訕，待了解背景後，利用民眾興趣，慫恿加入投資群組，進而詐騙。愛情投資詐騙會假冒戰地軍官、醫生等，透過社群軟體搭訕女被害人，噓寒問暖待對方陷入網戀後，再以教如何賺錢話術，誘騙被害人匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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