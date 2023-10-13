為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

利用人頭詐貸、辦卡欠銀行3026萬 幕後老闆被揪出起訴

蕭男找人頭擔任負責人或公司主管，並製造假薪資轉帳記錄，再向銀行詐領房貸，致多家銀行受騙，蕭男至今仍積欠銀行3026萬餘元，新北地檢署今日依3人以上共同詐欺取財罪嫌，起訴蕭男等5人。（資料照）

蕭男找人頭擔任負責人或公司主管，並製造假薪資轉帳記錄，再向銀行詐領房貸，致多家銀行受騙，蕭男至今仍積欠銀行3026萬餘元，新北地檢署今日依3人以上共同詐欺取財罪嫌，起訴蕭男等5人。（資料照）

2023/10/13 17:30

〔記者王定傳／新北報導〕正得旺、亮橙實業等公司實際負責人蕭男，找人頭擔任負責人或公司主管，並製造假薪資轉帳記錄，再持不實財力證明，為人頭申辦信用卡培養信用，最終再向銀行詐領房貸，致多家銀行受騙，核撥貸款或核發信用卡，蕭男至今仍積欠銀行3026萬餘元，新北地檢署今日依3人以上共同詐欺取財罪嫌，起訴蕭男等5人。

這次被起訴者除了蕭男外，還有蕭男聘用的2名會計人員、其同居人以及蕭男之子。

檢警調查，蕭男是正得旺有限公司、亮橙實業有限公司、皇頤有限公司的實際負責人，他為求能進行不動產投資，計畫尋求人頭以借名登記方式向銀行申請貸款，他準備找人頭擔任負責人或公司主管，並以轉帳再提領方式，創造虛假的薪資轉帳記錄，之後持不實財力證明，為人頭申辦信用卡培養信用，最終再向銀行詐領房貸。

檢警調查，蕭男總計找來11名人頭擔任負責人或主管、副理、營運總監、主任、經理等職位，號稱年收入130萬至200萬元不等，以上述方式製造假薪資轉帳記錄，再以不實的財力證明向10家銀行申請房貸或信用卡，銀行受騙而核發貸款或核發信用卡，至今仍積欠銀行3026萬餘元；檢方調查後依行使業務上不實文書罪嫌、3人以上共同詐欺得利等罪嫌將蕭男等人起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
識破假投資真詐財 「自由女神」邱沁宜拍影片親自解析
2023/10/13 12:52

識破假投資真詐財 「自由女神」邱沁宜拍影片親自解析
網路交友反詐騙 警邀演員拍宣導片
2023/10/13 05:30

網路交友反詐騙 警邀演員拍宣導片

買房不難！新成屋「鳳凰冠」專攻自住首購
老翁郵局領10萬要買鹿茸補藥 被攔轉頭兜售女溜了
2023/10/12 18:16

老翁郵局領10萬要買鹿茸補藥 被攔轉頭兜售女溜了
85歲老婦「兒」借37萬搶購i15 警問「你媽生日幾號」讓他語塞
2023/10/12 17:42

85歲老婦「兒」借37萬搶購i15 警問「你媽生日幾號」讓他語塞

不受政策限制！商辦布局戰火旺
小心詐團在身邊！70萬信貸剛入帳 美女投顧來敲門
2023/10/12 09:54

小心詐團在身邊！70萬信貸剛入帳 美女投顧來敲門
詐團「包吃包住」騙豬仔當人頭戶 警攻堅摩鐵救出
2023/10/11 16:47

詐團「包吃包住」騙豬仔當人頭戶 警攻堅摩鐵救出
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播