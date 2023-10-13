利用人頭詐貸、辦卡欠銀行3026萬 幕後老闆被揪出起訴

蕭男找人頭擔任負責人或公司主管，並製造假薪資轉帳記錄，再向銀行詐領房貸，致多家銀行受騙，蕭男至今仍積欠銀行3026萬餘元，新北地檢署今日依3人以上共同詐欺取財罪嫌，起訴蕭男等5人。（資料照）

2023/10/13 17:30

〔記者王定傳／新北報導〕正得旺、亮橙實業等公司實際負責人蕭男，找人頭擔任負責人或公司主管，並製造假薪資轉帳記錄，再持不實財力證明，為人頭申辦信用卡培養信用，最終再向銀行詐領房貸，致多家銀行受騙，核撥貸款或核發信用卡，蕭男至今仍積欠銀行3026萬餘元，新北地檢署今日依3人以上共同詐欺取財罪嫌，起訴蕭男等5人。

這次被起訴者除了蕭男外，還有蕭男聘用的2名會計人員、其同居人以及蕭男之子。

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檢警調查，蕭男是正得旺有限公司、亮橙實業有限公司、皇頤有限公司的實際負責人，他為求能進行不動產投資，計畫尋求人頭以借名登記方式向銀行申請貸款，他準備找人頭擔任負責人或公司主管，並以轉帳再提領方式，創造虛假的薪資轉帳記錄，之後持不實財力證明，為人頭申辦信用卡培養信用，最終再向銀行詐領房貸。

檢警調查，蕭男總計找來11名人頭擔任負責人或主管、副理、營運總監、主任、經理等職位，號稱年收入130萬至200萬元不等，以上述方式製造假薪資轉帳記錄，再以不實的財力證明向10家銀行申請房貸或信用卡，銀行受騙而核發貸款或核發信用卡，至今仍積欠銀行3026萬餘元；檢方調查後依行使業務上不實文書罪嫌、3人以上共同詐欺得利等罪嫌將蕭男等人起訴。

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