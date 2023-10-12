85歲老婦「兒」借37萬搶購i15 警問「你媽生日幾號」讓他語塞

85歲老婦接獲假兒子電話商借37萬元，員警機警用「你媽生日幾號」戳破對方謊言。（民眾提供）

2023/10/12 17:42

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄85歲蔡姓老婦接獲在外地工作的「兒子」聯繫，稱欲搶購數支iPhone 15轉賣賺取差價，跟老婦商借37萬元，老婦不疑有他，昨天（11日）前往銀行匯款，員警獲報立即撥電話問對方「你媽的生日幾號」，這名「假兒子」當場語塞跳針，才讓蔡婦相信遭詐而保住老本。

三民二分局覺民所指出，蔡婦1個月前接到外地工作的兒子來電，謊稱更換新電話號碼和Line，由於聲音與蔡婦兒子相似，蔡婦和丈夫都信以為真，對方經一陣子的噓寒問暖後，昨天聯繫表示欲搶購數支最新的蘋果手機，再轉賣賺取差價，因資金不足向母親商借37萬元。

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蔡婦愛子心切不疑有他，趕緊前往銀行欲臨櫃匯款37萬元至陌生帳戶，所幸遇到機警的行員報警，員警當場一聽立即識破此為典型假冒親友的詐騙手法，並與對方聯繫，過程中，問了對方「你知不知道你媽媽的出生年月日？」對方當場語無倫次，蔡婦在旁還親切回應「你忘記我的生日年月日喔！糟糕了你呀！」而經員警耐心說明，蔡婦這才察覺兒子不可能忘了她的生日，相信遇上詐騙。

警方呼籲，詐騙集團假冒親友借錢詐騙的案例屢見不鮮，民眾若需匯款給親友，務必積極求證或當面給予，多一分警覺便可少一分損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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