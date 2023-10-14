槓桿開最大慘賠 男子崩潰想輕生 父暖心母助他振作

男子面臨被裁員命運，於是投資加密貨幣開槓桿125倍，慘賠百萬；示意圖，圖與本文無關。（法新社）

2023/10/14 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕一名跑船的網友近日發文分享投資經歷，自己面臨被裁員命運，決定賭一把，投資加密貨幣槓桿永續合約，甚至將槓桿開到最大的125倍，結果反而慘賠100萬元，也因為這樣曾有過自我了斷的念頭，後來父母安慰他「還好只是輸100萬，不是1000萬」，讓他重新振作起來。

據網友在《Dcard》以「用100萬買了價值觀」為題發文表示，自身的職業是跑船，月薪有18萬元，這樣的薪水讓他買東西都不在意價格，但最近開始工作不順，甚至快被公司資遣，於是決定賭一把，想透過投資證明不用工作也可以賺錢。

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原PO透露，當時自己覺得乖乖工作只是在當資本主義的奴隸，又嫌買賣股票賺太慢，所以選定加密貨幣槓桿永續合約做為投資工具，一開始先開100倍槓桿，有時候甚至開到最高125倍，結果開始瘋狂賠錢，長達兩個月的時間無法好好睡覺，做任何事都在看幣價，想著要怎麼回本。

「中途發瘋3次，賠了100萬，多次想跳樓連遺書也寫了」原PO寫下這段投資慘賠的過程，最終選擇跟家人坦白事情經過。意外的是，家人沒有責備他，反而安慰原PO「還好只是輸100萬，不是1000萬，你還年輕，好好工作、好好做人就好。」

原PO說道，「回頭想想，我的不認輸，讓我輸了大部份的薪水」、「我還有個家，我還有爸媽，我這麼幸福，為什麼還要貪圖那些錢呢」，有時承認自己的軟弱，反而是放過自己，有時聽別人的勸告是聽不進去，非要自己經歷了才能理解。

貼文曝光後，引起網友留言回應自身經歷，「家沒資產，月薪3萬，賠150給你參考」、「我月薪四萬的時候，誤信損友投資賠了兩百萬，而且還貸款一百萬」、「兄弟我也是跑船的人，一起加油你還年輕，100萬而已，跑一個合約就有了，不要想不開」、「賠了380萬，我跟你一樣賠錢的時候總是大哭，然後又開始努力做功課，每天股市開盤鬧鐘就開始響，做什麼事都無法專心」。

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