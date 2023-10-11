妹子搭捷運拒讓座！孕婦慘摔倒地後怒罵她：沒良心

女網友搭捷運被態度差的孕婦要求讓座，網友直接拒絕，最後孕婦摔倒還大罵她；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/10/11 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在Dcard發文表示，搭捷運時坐在普通座上，有位孕婦上車後就一直盯著原PO，過沒多久還開口要求讓位，但原PO不讓座，沒想到孕婦因站不穩摔倒，隨後開始痛罵原PO，讓原PO發文直呼「善行不是義務」，貼文曝光後，引發網友熱議。

據網友在《Dcard》發文表示，昨日搭捷運時坐在普通座上滑手機，直到某站有位孕婦上車後，直盯盯的看著原PO，雖然四周的博愛座都有長輩在坐，但是原PO仍沒有想讓位，因為在她的觀念中，孕婦是「自願懷孕」，不同於長輩及身心障礙者，因此不願主動讓座。

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所以原PO選擇低頭滑手機等下車，僵持幾站後，孕婦突然大聲說，「妳可以起來了吧…我需要坐」，但這個問法原PO不買單，並簡單回答，「找別人吧我也需要坐」，就繼續低頭不理孕婦，結果孕婦繼續站在原PO前面堅持，就連原本坐在博愛座的人下車孕婦也不願過去。

原PO接著透露，捷運剛好在停在原PO要下車的站點時，整台車突然晃動一下，孕婦疑似沒站好就往後摔倒，並在地上哀號以道德綁架方式痛罵原PO，「一定要等到我都摔倒，妳才想假裝有良心嗎」，但原PO仍然不想理會對方，直接跨過她掉在地上的包包下車，餘光還瞄到對方努力爬起來要衝過來找她，所幸車門已經關上。

因網友留言正反兩極，原PO也在文中補充自己的想法與論點，「自己母親懷孕都開車或被載沒被讓過、善行不是義務，是看心情做、好聲好氣問讓我心情好99%讓，除非自己不舒服」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下，「普通座讓位，根本是看妳好欺負」、「孕婦那個態度我也不會想讓欸」、「孕婦自己不注意身體，還要賴在別人身上，什麼歪理」、「我也認同讓位不是任何人的義務跟責任」、「讓座是美德 不是給你道德勒索的藉口」、「懷孕搭乘大眾運輸本來就應該自己承擔風險」。

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