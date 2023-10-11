為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

妹子搭捷運拒讓座！孕婦慘摔倒地後怒罵她：沒良心

女網友搭捷運被態度差的孕婦要求讓座，網友直接拒絕，最後孕婦摔倒還大罵她；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

女網友搭捷運被態度差的孕婦要求讓座，網友直接拒絕，最後孕婦摔倒還大罵她；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/10/11 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在Dcard發文表示，搭捷運時坐在普通座上，有位孕婦上車後就一直盯著原PO，過沒多久還開口要求讓位，但原PO不讓座，沒想到孕婦因站不穩摔倒，隨後開始痛罵原PO，讓原PO發文直呼「善行不是義務」，貼文曝光後，引發網友熱議。

據網友在《Dcard》發文表示，昨日搭捷運時坐在普通座上滑手機，直到某站有位孕婦上車後，直盯盯的看著原PO，雖然四周的博愛座都有長輩在坐，但是原PO仍沒有想讓位，因為在她的觀念中，孕婦是「自願懷孕」，不同於長輩及身心障礙者，因此不願主動讓座。

所以原PO選擇低頭滑手機等下車，僵持幾站後，孕婦突然大聲說，「妳可以起來了吧…我需要坐」，但這個問法原PO不買單，並簡單回答，「找別人吧我也需要坐」，就繼續低頭不理孕婦，結果孕婦繼續站在原PO前面堅持，就連原本坐在博愛座的人下車孕婦也不願過去。

原PO接著透露，捷運剛好在停在原PO要下車的站點時，整台車突然晃動一下，孕婦疑似沒站好就往後摔倒，並在地上哀號以道德綁架方式痛罵原PO，「一定要等到我都摔倒，妳才想假裝有良心嗎」，但原PO仍然不想理會對方，直接跨過她掉在地上的包包下車，餘光還瞄到對方努力爬起來要衝過來找她，所幸車門已經關上。

因網友留言正反兩極，原PO也在文中補充自己的想法與論點，「自己母親懷孕都開車或被載沒被讓過、善行不是義務，是看心情做、好聲好氣問讓我心情好99%讓，除非自己不舒服」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下，「普通座讓位，根本是看妳好欺負」、「孕婦那個態度我也不會想讓欸」、「孕婦自己不注意身體，還要賴在別人身上，什麼歪理」、「我也認同讓位不是任何人的義務跟責任」、「讓座是美德 不是給你道德勒索的藉口」、「懷孕搭乘大眾運輸本來就應該自己承擔風險」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女主播坐博愛座被逼讓位 遭男子「猛推」十幾年忘不掉
2023/09/21 17:43

女主播坐博愛座被逼讓位 遭男子「猛推」十幾年忘不掉
5旬男竟要求雙寶孕婦讓座 嗆「看起來只是比較胖」
2019/03/12 12:11

5旬男竟要求雙寶孕婦讓座 嗆「看起來只是比較胖」

信義房屋陪伴返鄉青年 金門街區活化
誇張！老人要懷孕9個月孕婦讓座 明明媳婦坐對面
2018/05/05 15:15

誇張！老人要懷孕9個月孕婦讓座 明明媳婦坐對面
發燒被大媽逼讓座 「女超人」怒嗆你才沒家教
2017/09/04 11:09

發燒被大媽逼讓座 「女超人」怒嗆你才沒家教

雙面卡地亞 一窺Clash de Cartier珠寶前衛美學
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播