網傳警用機車拍照+開單一次完成 桃警澄清：假影片

網路近日流傳一部影片宣稱警用機車車頭有最先進照相機，錄影、拍照僅5秒就開出15部機車未禮讓行人、罰款6000元的紅單，桃園市交大澄清是假影片。 （記者闕敬倫翻攝）

2023/10/14 17:18

〔記者闕敬倫／桃園報導〕社群平台臉書、通訊軟體近日流傳一部「桃園市政府警察局巡邏機車」的影片，宣稱警用機車車頭有最先進照相機，錄影加拍照僅須5秒就能開出15部機車未禮讓行人、罰款6000元的紅單。桃園市政府警察局交通警察大隊表示，這是重新斷章取義的網路流傳許久謠傳影片。

桃園市交大說明，經警方查證照片中警用機車車頭上方為蜂鳴器，下方為行車紀錄器，僅供警方一般行車紀錄使用；另網傳影片內容有一位路人站在行人穿越道，行經的機車均沒有停讓行人、直接通過，畫面由上繳出現多張罰單截圖，地址位於台北市，並為民眾行車紀錄器檢舉開單影像，謠稱為桃園警用機車鏡頭開單，絕對是「錯誤」訊息。

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桃園交大指出，這則網路謠傳影片從過去至今，已分別由「台中、台南、台北、桃園市政府警察局」陸續澄清，每次皆會張冠李戴，警方也十分無奈，該影片為遭民眾以行車記錄器檢舉後，將檢舉結果剪輯至影片中，網傳影片中檢舉結果擷圖有註明是「民眾檢舉」，並非傳言宣稱是警方舉發。

交大表示，過去網傳影片也曾被挪用錯稱為政府科技執法或警用機車錄影開單，且將「機車」未停讓行人的罰鍰1200元錯植為6000元，請民眾勿信網路謠言。

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