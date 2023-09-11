男闖紅燈酒測「假吹」被警喝斥 超標送辦

高男酒駕闖紅燈，酒測又假吹被警喝斥，果然酒測值超標，被警方移送法辦。（讀者提供）

2023/09/11 08:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄高姓男子騎機車趕上班，竟於鳳山區文龍東路與八德路口闖紅燈，警方開單聞到酒味對他酒測，高男假動作咬住不吹氣，警方看破手腳大聲喝斥，高男才吹氣，酒測值0.43MG/L超標，警訊後將他依公共危險罪嫌移送法辦，並針對高男闖紅燈開罰1800元至5400元。

文山派出所警員林祺紘、林明群前天巡邏經過鳳山區文龍東路與八德路口時，發現高姓男子（57歲）騎乘機車闖紅燈，當場將他攔下盤查，高男辯稱趕上班才會闖紅燈。

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警方準備對高男開立罰單時，聞到高男身上濃厚酒味，問他有喝酒嗎？高男堅持沒有飲酒，但警方拿出酒精感知器一靠近，卻馬上亮起有酒精反應的紅燈，高男才坦承前一晚喝了「半瓶啤酒」。

不過警方換算時間後，「都已經6、7個小時怎麼可能還沒退酒？」，對高男說法抱持懷疑態度，警方提醒高男「如果真如你所說只喝半罐啤酒的話，建議您去檢查一下，身體可能有狀況」。

警方實施酒精濃度檢測時，高男卻一直做假動作配合，實際完全沒吹氣，巡佐黃榮清看破手腳，大聲指正「氣沒有吹出來，我們聽得很清楚，你這樣咬著，但不吹氣，機器沒辦法檢測出數值啊！」

高男發現警方已經注意到小動作後，才真正願意配合檢測，果然酒測值0.43MG/L，超過法定標準值，警方當場將高男逮捕，警訊後將他依涉嫌公共危險罪移送法辦。

警方另針對高男闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處1800元至5400元罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高男趕上班竟酒駕闖紅燈，酒測又假吹被警喝斥，果然酒測值超標，被警方移送法辦。（讀者提供）

高男趕上班酒駕闖紅燈。（讀者提供）

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