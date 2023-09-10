失戀女酒後上路蛇行被攔 竟蹲地雙手合十求警通融

謝女當街蹲下雙手合十，央求警方通融。（警方提供）

2023/09/10 19:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子因失戀借酒澆愁，明知喝了酒還騎車外出，結果一路騎車不穩蛇行，巡邏員警唯恐衍生意外趕緊攔車關心，隨即聞到濃濃酒味準備酒測，女子竟當街蹲下還雙手合十，不斷央求放她一馬通融未果，最後酒測值嚴重超標，訊後仍依公危罪嫌送辦。

台中市第一分局公益派出所員警陳鴻霆、司皓中，前天凌晨執行取締酒駕勤務巡經東興路與大墩十一街口時，見前方騎車30歲謝女行車搖晃明顯不穩，疑似酒後駕車，陳、司二員唯恐衍生意外趨前攔停時，發現其全身帶有濃厚酒氣，謝女見到員警也感到十分緊張，但矢口否認酒駕。

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惟陳員拿出隨身攜帶的酒精檢知器請謝女吹測，機器立刻有反應，謝女見紙已包不住火，坦承因為失戀在家裡喝了幾杯威士忌，還蹲地雙手合十求饒，拜託警方千萬不要開罰，但警方仍依規定告知酒測試及拒測兩種法律效果，謝女見跪求攻勢無效，只好同意實施酒測，經測得酒測值明顯超過法定標準值甚多，訊後依公共危險罪嫌送辦。

第一分局長吳燕山表示，警方將持續加強執法取締，且酒駕違規處罰甚鉅，民眾切勿以身試法，除酒後以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，更要留意酒後一定要有充分休息時間，完全代謝體內酒精後，才可以開車或騎車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

最後酒測值嚴重超標，訊後仍依公危罪嫌送辦。（警方提供）

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