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酒駕拒丟工作 金防部上士興訟：我沒傷到人

警方執行酒測勤務。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

警方執行酒測勤務。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2023/09/11 08:17

〔記者溫于德／台北報導〕陸軍金門防衛指揮部陳姓上士去年返台休假時，開車自撞護欄，送醫後被測出呼氣酒測值嚴重超標、來到0.92毫克；陳事後遭金防部核定撤職並停止任用5年，他不服提告主張自己沒傷到人，台北高等行政法院認為金防部懲處沒有問題，判他敗訴。

陳姓上士原本服務於烈嶼守備大隊，去年6月10日返台休假時，酒駕自撞路邊護欄，經民眾報警送醫，被測出呼氣酒測值達0.92毫克。後來金防部召開會議，對陳男核定撤職並停止任用5年；陳提訴願被駁回，再提行政訴訟。

陳男認為主張自撞掉入水溝，並未造成他人傷亡、未損及他人財物，軍方卻加重處分要求他撤職，何況停止任用5年這種處分違反比例原則；再者，金防部組成人事評議委員會、送達通知並不合法，也未給陳述機會，就對他處分，必須撤銷。

北高行根據相關證據，認定金防部組成人評會、送達通知等均合法，也給予陳男一定時間陳述意見，且國軍軍風紀維護實施規定中所指的「酒駕肇事」，包含自撞車禍，所以軍方懲處並未違法或違反比例原則。

況且，陳男服役已超過15年，明知部隊三申五令宣導禁止酒駕，他身為士官領導幹部，卻知法犯法，嚴重影響部隊軍風紀，因此經軍方討論後，決定對他核定撤職並停止任用5年，沒有問題，判他敗訴；可上訴。

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