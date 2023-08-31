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彰縣交通罰鍰超收2億飆新高 議員轟警察狂開單搶錢不顧治安

彰化縣去年交通罰鍰超收2億飆新高，縣議員賴清美砲轟警方「搶錢」拚開單不顧治安。（民眾提供）

彰化縣去年交通罰鍰超收2億飆新高，縣議員賴清美砲轟警方「搶錢」拚開單不顧治安。（民眾提供）

2023/08/31 19:17

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警察局交通罰鍰去年歲入預算3億8000萬元，決算數卻高達5億8452萬餘元，暴增2億餘元。縣議員賴清美指交通罰鍰超收2億餘元，縣警局明年交通罰鍰歲入預算還計畫往上調到4、5億元，豈不是決算數將會高達7、8億元？砲轟基層警力為顧績效狂開單，恐將造成治安空窗期；縣警局長張國雄則表示，交通違規罰則修改使罰鍰增加，開單件數並無明顯增加，不過「確實有考慮要調整歲入預算」，但仍未定案。

縣議員賴清美指出，據她了解，彰化縣這10年來的交通罰鍰歲入預算，每年都編列3億8000萬元，但每年決算數都提高，2020年至2022年甚至每年暴增，去年還高達5億8452萬餘元。歲入預算已明顯不符合常情，每年卻還是編列3億8000萬元，決算卻是一年比一年高，這是否代表基層都為了績效在拚命開罰單？全縣測速照相桿與科技執法年年增設，縣警局有「搶錢」之嫌。

她指出，縣議會今年10月即將審查縣警局明年交通罰鍰歲入預算，聽說縣警局將編列高達4、5億元，這樣一來，豈不是代表決算時將會高達7、8億元？基層狂開單的後遺症，是否會造成治安維護的空窗期？縣警局則在111年度總決算歲入預算與決算差異說明表示，是因為積極執行各項重大交通違規取締、查獲多起違反社會秩序維護法案件及緝毒專案致超收。

縣警局長張國雄表示，他上任以來並未要求基層績效，彰化縣治安維護名列前茅。近年來交通罰鍰之所以會超收，主因是交通罰鍰在法令修改後增加，例如汽機車不禮讓行人，罰鍰增加好幾倍，另外還有酒駕拒測也從原本的9萬元提高到18萬元，諸如此類，基層開單件數未明顯增加，決算數卻仍上揚。考量社會現況，研議調整明年歲入預算，但仍未定案。

彰化縣去年交通罰鍰超收2億飆新高，汽機車未禮讓行人罰鍰高達6000元。（警方提供）

彰化縣去年交通罰鍰超收2億飆新高，汽機車未禮讓行人罰鍰高達6000元。（警方提供）

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