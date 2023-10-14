高鐵進站雙手都提行李箱沒站穩 老婦人翻落電扶梯

高鐵台南站發生雙手都持行李箱老婦人，搭電扶梯時不慎跌落的意外。（黃蜀婷提供）

2023/10/14 14:21

首次上稿：13:45

更新時間：14:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕高鐵台南站今天發生雙手各持1件行李箱的老婦人，從1樓搭電扶梯要至2樓準備坐車，疑因重心不穩，翻滾、跌落至1樓的意外，當場臉部血流如注，站方值班護理師先緊急處理，消防隊趕到後，立刻送醫。

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意外發生於上午8點餘，據了解，這名有同行者的70歲婦人當時走在前面，左右手各持行李箱，從1樓大廳搭電扶梯要到2樓驗票閘門，再上月台坐高鐵，準備出國，途中突然跌倒翻落。

目擊者指出，當時婦人重心不穩跌倒，不斷翻滾而下，最後倒栽蔥地仰躺在1樓的電扶梯出口，車站保全立刻按下停止鈕，聯落值班護理師趕來處理，民眾則協助通報119。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷當時在1樓大廳等候搭高鐵南下的友人，見到老婦摔落，血流滿面，立刻以衛生紙幫忙壓住傷口。

初步檢視，婦人額頭、嘴唇有撕裂傷，額頭與鼻下也有擦傷，護理師先予加壓止血，並幫忙固定頭頸部位，隨後歸仁消防分隊趕到，緊急送醫。

黃蜀婷呼籲長者，真的要注意安全，尤其手持大型物件時，上、下樓最好搭電梯，電扶梯一旦行李沒放妥，容易失去平衡，人也會因為重心不穩而跌倒，相當危險。

台南站也強調，站內都有提醒告示，提大件行李的旅客，以及孕婦、年長者、行動不便的，務必搭乘電梯；電扶梯前更設有行李柱，再次提醒，並軟性阻止大件行李搭電扶梯。

高鐵台南站發生老婦人搭電扶梯時不慎跌落意外。（黃蜀婷提供）

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