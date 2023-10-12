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向心夫婦洗錢案無罪確定 高院撤銷境管處分

中國創新公司負責人向心（右）、龔青（左）夫婦涉洗錢案，一、二審均判無罪，因高檢署未上訴，2人無罪確定。（資料照）

中國創新公司負責人向心（右）、龔青（左）夫婦涉洗錢案，一、二審均判無罪，因高檢署未上訴，2人無罪確定。（資料照）

2023/10/12 20:06

〔記者楊國文／台北報導〕中國創新、中國趨勢公司負責人向心、妻子龔青被控捲入澳洲共諜王立強案，獲不起訴確定，向心夫婦另涉洗錢案，一、二審均獲判無罪；高等法院今天指出，截至12日凌晨零時高檢署未上訴，向心、龔青2人無罪確定。高等法院今天亦撤銷2人限制出境、出海處分。

法界指出，實務上高等法院撤銷限制出境、出海處分，檢察官依法雖可抗告，不過，因檢察官已放棄上訴，以致向心2人已無罪確定，抗告一途已無實益，且不可能有檢察官會提出抗告，向心夫婦可以自由離開台灣。

自稱中國間諜的男子王立強，於2019年5月入境澳洲，向澳洲安全情報組織指稱，他是向心、龔青的下屬，並指向心夫婦基於為中國軍事、行政、黨務機構來發展組織，企圖以資金介入操控台灣選舉結果。

向心夫婦被控從2018年11月縣市長選舉前來台，以中國創新公司資金挹注廟宇，作為組織運作費用，並以經營臉書粉絲團等方式建立接觸管道，疑似違反國安法，但檢方追查後，已不起訴處分確定。

另外，向心夫婦涉替中國的國太投資集團「漂白」吸金的贓款，匯洗2.98億新台幣來台，在台北市信義區購買3戶「冠德遠見」豪宅，涉犯洗錢不法。

不過，台北地院、高院均判向心夫婦無罪，因適用速審法「限縮上訴」規定，檢方仍有權上訴，另外，上月亦裁定向心夫婦延長限制出境、出海8個月。

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