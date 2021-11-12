向心夫婦涉共諜案 檢方不起訴理由曝光

向心（左）、龔青（右）夫婦。（資料照）

2021/11/12 12:28

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦中國創新公司負責人向心、龔青夫婦涉嫌為中國發展組織等罪嫌，今日將全案不起訴，主因是檢方仔細清查向心夫婦的金流、手機通聯甚至跟監紀錄等證據，並未發現有違反國安法情形，加上向澳洲尋求司法互助遭拒、跟中國調閱資料又遭已讀不回，遂以罪嫌不足不起訴。

檢調調查，向心曾先後任職於中國北方工業集團公司、國家機械工業委員會、國家科學工業委員會，以中校身分退伍後進入香港，現為中國創新投資及中國趨勢控股有限公司負責人兼執行董事之一，亦為香港中國科技教育基金會理事長；其妻龔青曾任科工委所屬「北京現代軍事雜誌社」美術編輯。

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向心夫婦被控自2008年我國地方縣市首長選舉競選期間起，把他們位於台北市信義路的豪宅作為發展組織場所，並提供給深圳市格暢科技有限公司負責人蘇劍鋒及香港萬卓資本策劃有限公司負責人林旭使用。

向心夫婦涉嫌以中國創新及中國趨勢資金，資助我國台北市數間廟宇及多家大專院校院長，約人民幣200萬元至500萬元，作為組織費用，再藉由舉辦交流活動、提供旅遊行程、成立公司、架設網站、經營社群粉絲團等方式建立接觸管道，進而從中物色接觸、吸收成員，讓組織成員替政治立場傾中的特定候選人站台拉票，並以部分媒體及社群網站配合宣傳，幫助他們當選。

2019年間，中國籍男子王立強入境澳洲後向澳洲安全情報組織告發，自稱是向心夫婦的下屬及中國間諜，在香港及我國從事情報工作，因受良心責難向媒體投訴，澳洲媒體披露此事。

調查局發現向心夫婦正在台灣，並於2019年11月24日晚間欲出境返回香港，當天在桃園機場將2人帶回偵訊，依涉違反國家安全法移送北檢。檢察官訊問後諭令2人限制出境、出海；此外，租下向心夫婦台北巿房子的蘇劍鋒及林旭亦被列為被告偵辦。

4人均否認犯行，向心更辯稱，他在台北市購屋只是打算在台灣退休養老，後來透過房仲出租房屋，根本不認識租客蘇劍鋒及林旭，王立強所述內容不過是譁眾取寵及誇大不時的言論。

檢方調查，臉書「2020韓國瑜後援會（總社）」臉書社團，與香港鳳凰新聞社新聞內容，雖內容立場偏頗，且該臉書社團王姓經營者曾與香港鳳凰新聞社蘇姓記者合作，在選舉期間支持特定候選人進行輿論操作，但沒證據與向心夫婦等人有關。

檢方並調查，向心背後所屬公司投資架構雖然極為複雜，但並未發現有可疑資金進入我國或投入宮廟等情形。

檢方調查，蘇男租下向心的房屋，是因為他與我國一家公司合作擴展遊戲業務，這間公司才會幫他租屋提供在台住宿場所，林旭當時之所以來台租屋，應是陪伴我國籍的妻兒，其屋內為一般居家擺設，看不出是作為組織發展據點，再勘驗其等手機並未發現有與向心夫婦具體通訊往來事證。

檢方曾勘驗被告手機，發現向心手機有跟中共官員間接聯繫情形，但並未發現有違反國安法等情形，另跟監向心夫婦亦未發現有可疑活動之處，向心夫婦與蘇劍鋒及林旭亦無通訊往來事證。

本案不起訴另一個原因是，檢方透過法務部向澳洲提出司法互助調取境外證據，但澳方認為本案不符合澳洲應提供司法互助情狀，拒絕司法互助請求；我國亦向中國上海公安局提出交付本案相關卷證申請，對岸已讀不回。（13:00更新）

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