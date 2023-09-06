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向心夫婦洗錢案一、二審均無罪是否上訴 高檢署：收判後再審慎研議

中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，被控涉洗錢案，二審今判決二人無罪。（資料照）

中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，被控涉洗錢案，二審今判決二人無罪。（資料照）

2023/09/06 12:34

〔記者錢利忠／台北報導〕中國創新、中國趨勢公司負責人向心、龔青夫婦3年多前來台時，被自稱中共特務的中國籍男子王立強跨海爆料，指向心夫婦以「陸海空」戰方式介入我國選舉，向心夫婦因此被我方限制出境迄今，另被檢方起訴涉及洗錢，不過一、二審均判無罪；針對是否上訴，高檢署今表示，待收判後再審慎研議。

向心夫婦來台後，因王立強的爆料，先後捲入國家安全法、洗錢等官司，國安法部分已獲不起訴確定，不過2人另被台北地檢署指控，涉嫌將其旗下的中國趨勢，賣給在中國非法集資的國太集團，再輾轉將贓款匯洗來台買房，涉及洗錢官司。

一審台北地院認為，向心並無法預見國太集團經營非法集資詐騙，不知國太用犯罪所得購買股權；其售出的中趨、中創股權價格，也是依當時市價，並無不合理溢價；向心夫婦也沒有與國太謀議，協助國太洗白贓款為股款，再由國太取回，判2人無罪。二審今天維持一審判決，仍判2人無罪。

根據刑事妥速審判法第9條規定，本案經二個審級判決無罪，檢方如要提起上訴，須明確指判決所適用的法令有牴觸憲法、違背司法院解釋或違背判例等情況，方可提起上訴，倘若不符上訴條件而提起上訴，最高法院將予以駁回。

高檢署今表示，待收判後審慎研議有無抵觸憲法或司法院解釋、判例，決定是否提起上訴。

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