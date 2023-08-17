向心夫婦仍不能離台！共諜案不起訴 洗錢案限制出境到9/23

向心（中）、龔青（右）夫婦涉國安法獲不起訴處分確定，但被控洗錢罪部份，高院將於9月6日宣判，遭限制出境至9月23日為止，無法離台。右為律師方伯勳。（資料照，記者楊國文攝）

2023/08/17 19:02

〔記者楊國文／台北報導〕中國創新、中國趨勢公司負責人向心、龔青夫婦被控捲入澳洲共諜王立強案，疑以「陸海空」戰介入我國選舉，另涉贓款洗錢不法，台北地檢署追查時，向澳洲請求司法互助被拒，最後二度將向心夫婦予不起訴處分，依職權送請高檢署再議，高檢署今天（17日）駁回再議而不起訴確定；不過，向心夫婦涉洗錢罪，一審雖判決無罪，檢方不服提起上訴，高等法院審理後，已訂9月6日宣判，且向心夫婦均被限制出境至9月23日為止，2人仍不得離台。

自稱中國間諜的男子王立強於2019年5月入境澳洲，向澳洲安全情報組織指稱他是向心、龔青的下屬，並指向心夫婦基於為中國軍事、行政、黨務機構來發展組織，企圖以資金介入操控台灣選舉結果。

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向心夫婦被控從2018年11月我國縣市長選前來台，以中國創新公司資金挹注廟宇，作為組織運作費用，並以經營臉書粉絲團等方式建立接觸管道，疑似國安法；另外，向心夫婦涉替中國的國太投資集團「漂白」吸金的贓款，匯洗2.98億新台幣來台，在台北市信義區購買3戶「冠德遠見」豪宅，涉犯洗錢不法。

台北地檢署甚為重視，展開偵查，經清查向心夫婦通聯記錄、資金流向等事證，認定無法證明向心夫婦涉犯國安法發展組織罪嫌，前年11月均處分不起訴，經高檢署發回北檢續查，北檢透過法務部請求澳洲提供司法互助，並向中國公女局申請資料均被拒，最後以罪證不足，二度將向心夫婦不起訴處分，並送請高檢署再議；經高檢署駁回再議，向心夫婦獲不起訴確定。

不過，北檢指控向心夫婦涉犯洗錢罪部份，台北地院雖判決無罪，上訴後，高等法院經4度開庭審理，已訂9月6日宣判，向心夫婦自1月24日即被裁定延長限制出境8個月，直到9月23日為止；因此，即使向心夫婦涉國安法已獲不起訴處分確定，目前仍不得離台。

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