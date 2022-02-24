向心、龔青涉洗錢2.98億 一審均無罪

北院合議庭今天宣判，向心（右）、龔青夫婦都判無罪。可上訴。（資料照）

2022/02/24 11:03

〔記者張文川／台北報導〕中國創新、中國趨勢公司負責人向心、龔青夫婦，因捲入澳洲共諜王立強案，從2019年底在台遭限制出境至今，台北地檢署去年4月依洗錢罪起訴2人，台北地院審理期間向心夫婦皆不認罪，向心批評檢方「張冠李戴、指鹿為馬、混淆視聽」，蒞庭檢察官認為2人犯後態度不佳，犯罪所得上億元，建請法院加重其刑；北院合議庭今天宣判，向心、龔青都判處無罪。可上訴。

至於檢調另案追查向心夫婦涉國家安全法之發展組織罪，去年11月12日偵結，認定罪證不足，處分不起訴；但高檢署認為尚未釐清與澳洲司法互助遭拒事宜，是否仍有互助調查的可能，上月28日將全案發回台北地檢署續查。

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洗錢方面，北檢指控，向心夫婦替中國的國太投資集團「漂白」吸金的贓款，匯洗2.98億新台幣來台，在台北市信義區購買3戶「冠德遠見」豪宅，依違反洗錢防制法罪嫌起訴，並建請法院宣告沒收3戶豪宅。

檢方調查，國太集團自2011年底至2016年透過明星代言、冠名贊助節目等方式，宣傳保本、保證高額利息借款、黃金租賃等多元投資方案，在中國非法吸金400多億人民幣，主嫌徐勤2016年落網後被中國法院判處無期徒刑。

北檢查出，2015年12月國太集團以每股港幣0.07元溢價，購買向心的中國趨勢12億股（股款共港幣8400萬元，佔比17.82％），與中國創新17億股股份（股款共港幣1.19億元，佔比19.97％）；又於2016年2月出售中國趨勢12億股股份，同日再以盤後交易購買中國創新股份6億2272萬股（股款共港幣4172萬2240元，佔比7.78％），總計持有創新公司合計27.75％股份。

北檢認為向心夫婦為使國太逃避中國刑事追訴、隱匿吸金不法所得，將贓款移轉至向心的2家香港公司，漂白洗匯來台購入信義區「冠德遠見」豪宅10樓2戶、14樓1戶，並將2戶10樓打通，3戶都在向心夫婦名下，依洗錢罪嫌起訴。

北院審理期間，主要爭執點在於資金來源是否為不法吸金所得，還是正常股權交易與公司資金調度。向心主張是正常公司股權交易、合法資金調度，買房也是合乎法規，沒有不法，認為檢方起訴不是事實，沒有邏輯，檢方採有罪推定狹義地認為他來台就是要為了諜報、為了洗錢，卻忽略台灣的獨特價值，強調他看到台灣的獨特價值與優勢，才會決定來台養老並投資台灣，「我們沒有犯罪，請讓我們回家」。

龔青去年11月結辯時說，丈夫有守法潔癖，開車30年沒違規扣點，不可能違法違規，這次來台先「被共諜」、再「被洗錢」，他們是「沒有選擇的被演員」，請求法官堅守公平正義，「盡早結束這場鬧劇，不要讓司法踐踏民權，傷害普通的民眾，侮辱所有人的智商」。

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