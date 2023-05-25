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    向心夫婦涉洗錢案出庭 控被限制出境1278天求還清白

    高院今審理向心（右）、襲青（左）夫婦涉洗錢案，向心庭訊後受訪表示盼司法早日還2人清白。（資料照）

    高院今審理向心（右）、襲青（左）夫婦涉洗錢案，向心庭訊後受訪表示盼司法早日還2人清白。（資料照）

    2023/05/25 22:48

    〔記者楊國文／台北報導〕中國創新、中國趨勢公司負責人向心、龔青夫婦，被控捲入澳洲共諜王立強案，且涉贓款洗錢不法，但台北地院將洗錢部分判決無罪，檢方提起上訴，高等法院今繼續傳訊向心夫婦出庭，向心夫婦指一審已判無罪，稱他們已被限制出境長達1278天，請求早日還清白離開台灣，下次庭訊訂7月12日進入正式審理。

    庭訊後，向心（60歲）在法院外受訪表示，檢方無證據卻指控他們犯罪，而主要證據來自王立強，卻被澳洲法院認定為重大詐欺犯，可見他們並未犯罪，夫婦無辜遭限制出境3年多，80多歲父親因中風而全身癱瘓，但他因在台灣無法照顧，也無法處理公司業務，盼早日還他和妻子清白。

    北檢指控，向心夫婦替中國的國太投資集團「漂白」吸金的贓款，匯洗2.98億新台幣來台，在台北市信義區購買3戶「冠德遠見」豪宅，依違反洗錢防制法罪嫌起訴，並建請法院宣告沒收3戶豪宅。台北地院去年2月判向心夫婦均無罪，檢方不服，提起上訴。

    高院在今天之前已3度開庭，向心、鞏青均否認犯罪，委任律師方伯勳指出，向心夫婦來台購屋資金來自WEALTH SMART公司資金，而WEALTH SMART公司的資金來自出售可轉換債券的餘額，此與中國創新、中國趨勢賣給海通證券所取得的股款無關，相關股款已用於清償對於金利豐證券的貸款，及作為包銷中國創新股權之用，並未流入台灣。

    不過，高檢署檢察官當庭建請高院，應透過法務部國兩司以司法互助方式，向香港查詢向心夫婦相關金流等資料。

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