澳洲拒我司法互助請求 向心夫婦被控共諜不起訴確定

中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，被控涉共諜案，獲不起訴確定。（資料照）

2023/08/17 17:19

首次上稿：16:16

更新時間：17:19

〔記者錢利忠／台北報導〕自稱是中國間諜的男子王立強4年前驚爆，中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，以「陸海空」戰介入我國選舉；台北地檢署清查向心夫婦、「2020韓國瑜總統後援會」經營人王強華、香港鳳凰新聞社台灣分社社長蘇錦龍等人金流，查無不法事證，向澳洲請求司法互助被拒、中方也不提供資料，繼前年11月、今年5月2度不起訴，高等檢察署駁回再議，除王強華過世予以簽結，其餘3人被控國安法均不起訴確定。

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向心、龔青夫婦除捲入王立強案，也涉及洗錢案，一審雖獲台北地院判決無罪，不過洗錢案仍在二審高等法院審理中，向心夫婦仍被限制出境中，二審將於今年9月6日宣判，2人的限制出境將等二審判決出爐後，由法院審酌是否維持限制出境或予以解除。

前年4月，北檢認定向心夫婦涉替中國國太投資集團「漂白」吸金贓款，匯洗2.98億元來台於台北市購買3戶豪宅，依違反洗錢防制法起訴向心夫婦；該案一審判決2人無罪，現於二審高等法院審理中，二人於偵審期間均否認涉及不法。

王立強事件爆發當時，向心夫婦恰巧在台灣，兩人準備搭機離境前遭攔下，自此接受司法調查迄今，北檢依涉犯國家安全法及洗錢等罪偵辦；前年4月，先依違反洗錢防制法起訴2人，國安法部分則於前年11月予以不起訴。

針對向心夫婦等人被控違反國安法的部分，北檢於前年首次不起訴後，依職權送高檢署再議，高檢署以仍須釐清台、澳司法互助相關事宜為由，去年1月將違反國安法部分發回北檢續查。因澳洲仍拒絕我方司法互助請求，北檢因此仍認定向心等4人罪證不足，今年5月再次不起訴；除了王強華已死亡而簽結，高檢署駁回再議，其他3人被控違反國安法的部分，獲不起訴確定。

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