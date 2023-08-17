為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

澳洲拒我司法互助請求 向心夫婦被控共諜不起訴確定

中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，被控涉共諜案，獲不起訴確定。（資料照）

中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，被控涉共諜案，獲不起訴確定。（資料照）

2023/08/17 17:19

首次上稿：16:16
更新時間：17:19

〔記者錢利忠／台北報導〕自稱是中國間諜的男子王立強4年前驚爆，中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，以「陸海空」戰介入我國選舉；台北地檢署清查向心夫婦、「2020韓國瑜總統後援會」經營人王強華、香港鳳凰新聞社台灣分社社長蘇錦龍等人金流，查無不法事證，向澳洲請求司法互助被拒、中方也不提供資料，繼前年11月、今年5月2度不起訴，高等檢察署駁回再議，除王強華過世予以簽結，其餘3人被控國安法均不起訴確定。

向心、龔青夫婦除捲入王立強案，也涉及洗錢案，一審雖獲台北地院判決無罪，不過洗錢案仍在二審高等法院審理中，向心夫婦仍被限制出境中，二審將於今年9月6日宣判，2人的限制出境將等二審判決出爐後，由法院審酌是否維持限制出境或予以解除。

前年4月，北檢認定向心夫婦涉替中國國太投資集團「漂白」吸金贓款，匯洗2.98億元來台於台北市購買3戶豪宅，依違反洗錢防制法起訴向心夫婦；該案一審判決2人無罪，現於二審高等法院審理中，二人於偵審期間均否認涉及不法。

王立強事件爆發當時，向心夫婦恰巧在台灣，兩人準備搭機離境前遭攔下，自此接受司法調查迄今，北檢依涉犯國家安全法及洗錢等罪偵辦；前年4月，先依違反洗錢防制法起訴2人，國安法部分則於前年11月予以不起訴。

針對向心夫婦等人被控違反國安法的部分，北檢於前年首次不起訴後，依職權送高檢署再議，高檢署以仍須釐清台、澳司法互助相關事宜為由，去年1月將違反國安法部分發回北檢續查。因澳洲仍拒絕我方司法互助請求，北檢因此仍認定向心等4人罪證不足，今年5月再次不起訴；除了王強華已死亡而簽結，高檢署駁回再議，其他3人被控違反國安法的部分，獲不起訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
涉共諜、洗錢案限制出境1144天 向心夫婦喊「要回中國照顧父母」
2023/01/12 13:17

涉共諜、洗錢案限制出境1144天 向心夫婦喊「要回中國照顧父母」
向心共諜案 高檢署發回北檢續查
2022/01/29 05:30

向心共諜案 高檢署發回北檢續查

糖化＝老化！醫：學日本人吃這個就能白
向心夫妻涉共諜案不起訴 綠委直呼違背社會期待
2021/11/12 22:56

向心夫妻涉共諜案不起訴 綠委直呼違背社會期待
被控匯洗上億來台買豪宅涉洗錢 向心夫婦首出庭否認犯罪
2021/04/30 12:28

被控匯洗上億來台買豪宅涉洗錢 向心夫婦首出庭否認犯罪

能吃好吃飽的崩脂瘦身法正當紅！
自由日日shoot》防堵共諜滲透 港澳管道不能漏！
2021/04/09 05:30

自由日日shoot》防堵共諜滲透 港澳管道不能漏！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播