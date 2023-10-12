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男童遭補習班狼師每週摸鳥3次 升上高中寫作文驚爆

郭姓教師長期猥褻男童，二審認定構成182次，各處7月，應執行3年；最高法院駁回郭男上訴定讞。示意圖，非本案當事人。（資料照）

郭姓教師長期猥褻男童，二審認定構成182次，各處7月，應執行3年；最高法院駁回郭男上訴定讞。示意圖，非本案當事人。（資料照）

2023/10/12 13:12

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭縣某補習班郭姓教師，7年前起對一名當時讀小學五年級男童小明（化名）長期強制猥褻下體，以每週3次頻率伸手摸他的生殖器，甚至脫褲猥褻，犯案長達1年3個月，男童直到升高中後，在作文作業中揭露當年的心情故事，案情才曝光。一審宜蘭地院認定郭男猥褻男童195次，依對未滿14歲人強制猥褻罪，各處7月徒刑，合併應執行3年6月；二審改認定只構成182次，仍各處7月，應執行3年；最高法院駁回郭男上訴定讞。

判決書指出，郭男在2016年3月至2017年6月間，以每週3次的頻率，在補習班櫃台、茶水間、改作業處，伸入男童的褲子裡強摸生殖器，其中有一次則是在茶水間脫掉男童的褲子猥褻，地院推算猥褻行為共195次。

小明供稱，自己因成績不好，常常被老師打，他很害怕郭老師，所以未抗拒，直到上國中後更換補習班才遠離，高中寫作業時，他在作文中披露此事，事件才曝光。

郭男否認犯行，辯稱補習班人來人往，如有不法很容易被發現，被害人的師長、親友也無人知曉此事，控詞與事實有出入。

法官認為，男童可能因與父母、同學關係疏離，未向他人透露此事，性犯罪多為隱密、不易發現犯案，且時隔5年多，記憶難免於時間等細節有些許落差，但歷次證詞尚屬一致而可信，且郭男未通過測謊，法官因此不採信辯詞，判有罪。

法官認為，男童被害時，身心仍處發展階段，郭男竟利用指導課業機會多次猥褻，影響身心健康和人格發展，考量郭男無前科、不認罪的態度等，最終判應服刑3年。

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