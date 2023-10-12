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首頁　>　社會

高檢署未提上訴！ 向心夫婦無罪確定 限制出境處分撤銷

中國創新公司負責人向心（右）、龔青（左）夫婦涉洗錢案獲無罪確定。（資料照）

中國創新公司負責人向心（右）、龔青（左）夫婦涉洗錢案獲無罪確定。（資料照）

2023/10/12 08:57

〔記者錢利忠／台北報導〕中國創新公司負責人向心、龔青夫婦3年多前來台，被自稱「中共特務」的中國籍男子王立強跨海爆料，指2人以「陸海空」戰方式介入我國選舉，2人因此被我方限制出境迄今，另被檢方起訴涉及洗錢，不過一、二審均判無罪；高檢署依刑事妥速審判法規定未再提上訴，向心夫婦獲無罪確定；而上月高院再裁定2人限制出境8月，此處分也將撤銷。

向心夫婦2019年11月21日持中國香港特區護照入境，原定24日晚間離境飛回香港，在機場被攔下，26日凌晨經檢方依涉嫌違反「國家安全法」發展組織罪，諭令限制出境及出海。

依刑事訴訟法規定，被告受不起訴處分、緩起訴處分，或經諭知無罪、免訴、免刑、緩刑、罰金或易以訓誡或不受理之判決者，視為撤銷限制出境、出海。但上訴期間內或上訴中，如有必要，得繼續限制出境、出海。

向心夫婦來台後，因王立強的爆料，先後捲入國家安全法、洗錢等官司，國安法部分已獲不起訴確定，不過2人另被台北地檢署指控，涉嫌將其旗下的中國趨勢，賣給在中國非法集資的國太集團，再輾轉將贓款匯洗來台買房，涉及洗錢官司。

一審台北地院認為，向心並無法預見國太集團經營非法集資詐騙，不知國太用犯罪所得購買股權；其售出的中趨、中創股權價格，也是依當時市價，並無不合理溢價；向心夫婦也沒有與國太謀議，協助國太洗白贓款為股款，再由國太取回，判2人無罪。二審維持一審判決，仍判2人無罪。

根據刑事妥速審判法第9條規定，本案經二個審級判決無罪，檢方如要提起上訴，須明確指判決所適用的法令有牴觸憲法、違背司法院解釋或違背判例等情況，方可提起上訴，倘若不符上訴條件而提起上訴，最高法院將予以駁回。此案也因高檢署未提上訴，2人獲無罪確定。

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