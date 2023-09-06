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向心夫婦洗錢二審無罪 仍有逃亡之虞續境管8個月

中國創新公司負責人向心（右）、龔青（左）夫婦涉洗錢案，二審宣判維持無罪。（資料照）

中國創新公司負責人向心（右）、龔青（左）夫婦涉洗錢案，二審宣判維持無罪。（資料照）

2023/09/06 15:31

〔記者吳政峰／台北報導〕中國創新公司負責人向心、龔青夫婦被控來台洗錢，一審台北地院認定罪嫌不足，判決無罪，二審高等法院6日也維持無罪判決，但考量本案仍可上訴、向心夫婦在海外財力雄厚，仍有逃亡之虞，為確保審理程序順利進行，同日裁定繼續延長限制出境、出海8個月。

高院說明，被告經諭知無罪之判決，視為撤銷限制出境、出海。但上訴期間或上訴中，如有必要，得繼續限制出境、出海，刑事訴訟法第93條之4定有明文。

高院指出，向心、龔青前經裁定自民國112年1月24日起延長限制出境、出海8個月，6日上午10點經宣判無罪，依上開規定，限制出境、出海裁定視為撤銷。

合議庭於宣判後，評議結果認本件檢察官得上訴，向心夫婦非我國國民，家人均在香港及中國，在我國境外具有相當經濟實力，檢察官若於法定期間提起上訴，案情發展若對其等不利，非無因此萌生逃亡、脫免刑責之動機，有相當理由足認有逃亡之虞。

合議庭為確保日後審理及執行程序順利進行之必要，依刑事訴訟法第93條之4但書規定，裁定自112年9月6日起繼續限制出境、出海8個月，得抗告。本案合議庭成員為審判長法官洪于智、陪席法官黃玉婷、受命法官吳麗英。

北檢指控，向心夫婦替中國的國太投資集團「漂白」吸金的贓款，匯洗2.98億新台幣來台，在台北市信義區購買3戶「冠德遠見」豪宅，依違反洗錢防制法罪嫌起訴，並建請法院宣告沒收3戶豪宅。台北地院2022年2月判向心夫婦均無罪，檢方不服，提起上訴，高院6日再判無罪。

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