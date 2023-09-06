向心夫婦被控來台洗錢二審無罪 高院判決理由曝光

中國創新公司負責人向心（右）、龔青（左）夫婦涉洗錢案，二審宣判維持無罪。（資料照）

2023/09/06 14:59

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署認定中國創新公司負責人向心、龔青夫婦來台洗錢，提起公訴，一審台北地院認定罪嫌不足，判決無罪，二審高等法院也認可一審見解，6日駁回北檢上訴。

北檢指控向心把中國趨勢賣給涉在中國非法集資的國太集團，高院表示，中國人民法院雖提到國太公司及其子公司集團赴香港購買上市公司，通過虛假交易方式大量虛增收入及利潤，藉以騙取更多投資款，但未提及國太集團在香港收購何公司、或以何虛假交易虛增收入及利潤，更未具體指明該集團是透過與向心進行虛假交易，或在香港收購的公司即為中國創新、中國趨勢兩公司，難據此認定向心主觀上可得預見國太集團的資金為犯罪所得，仍配合與其進行售股交易或虛偽交易。

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高院指出，本案售股交易，國太透過海通國太基金2015年12月2日，利用香港股市盤後交易方式，以每股港幣0.07元，購買向心以Honour Sky公司所持有的中國趨勢公司股份及以Harvest Rise公司所持有的中國創新公司股份，每股港幣0.07元，經香港證監會調查結果，雙方除股權交易及捐贈外，並無任何有關投票權的股東協議或其他安排、共識，無違法悖常之處。

高院表示，無證據證明國太透過國太海通基金於2016年2月1日出售中國趨勢12億股股份，及於同日買進中國創新6億2272萬股，與向心或龔青有關。

中國創新公司2016年2月29日公布與國太簽署「有關優惠條件的優先投資協議」及中國趨勢2016年3月16日公布與國太簽署「有關優惠條件的優先投資協議之補充協議」，在僅止於合作意向階段，在中國公安部門2016年4月5日對國太發動搜索調查，中國創新隨即宣布暫停優先投資協議。

高院認為，不能以中國創新、中國趨勢前與國太簽訂協議，就推論向心主觀上可預見國太所營乃集資詐騙的違法行為、資金均為犯罪所得，仍基於洗錢犯意，與國太進行售股交易，協助國太洗白資金後取回。

而檢察官聲請向上海匯豐銀行香港分行及端士銀行香港分行，調取部分帳戶的往來交易明細，欲證明不法犯罪所得，是由Honour Sky公司、Harvest Rise公司的金融帳戶，轉至向心、龔青帳戶，再轉入其等台北富邦銀行帳戶內，用以購買台北市信義區高價房地。高院說明，曾請香港司法互助，均未獲回覆。

高院指出，現行證據不足以證明向心夫婦有洗錢犯行，一審判決無罪，於法並無違誤，6日駁回檢察官上訴。檢察官可上訴，但應符合刑事妥速審判法第9條規定。本案合議庭成員為審判長法官洪于智、陪席法官黃玉婷、受命法官吳麗英。

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