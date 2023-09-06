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中國籍向心夫婦被控來台洗錢 境管1397天二審再判無罪

中國創新公司負責人向心（右）、龔青（左）夫婦涉洗錢案，二審宣判維持無罪。（資料照）

中國創新公司負責人向心（右）、龔青（左）夫婦涉洗錢案，二審宣判維持無罪。（資料照）

2023/09/06 11:11

首次上稿 10:40
更新時間 11:11（新增向心夫婦委任律師回應）

〔記者吳政峰／台北報導〕中國籍男子王立強自稱中共特務，2019年在澳洲驚爆中國創新公司負責人向心、龔青夫婦（限制出境）以「陸海空」戰方式介入我國選舉，涉違反國家安全法，但澳洲拒絕我國司法互助，台北地檢署只能以不起訴處分，8月確定，但起訴2人涉及洗錢，一審台北地院判無罪，二審高等法院今維持無罪判決。

向心夫婦被境管已1397天，而今再獲判無罪，依照刑事妥訴審判法第9條規定，第二審法院維持第一審所為無罪判決，提起上訴之理由，以判決所適用之法令牴觸憲法、判決違背司法院解釋、判決違背判例等三種事項為限，由此看來，檢方若要上訴到最高法院，門檻相當高。

向心夫婦6日未出庭聆判，而是委任律師方伯勳到庭，方伯勳得知判決結果後表示，感謝法院維持一審的無罪判決，起訴案跟共諜案一樣，都沒有犯罪事實的存在，向心夫婦已被境管多時，希望檢察官尊重法院認定的事實，不要再上訴，讓案子早日確定，讓向心夫婦早日回家、回歸正常生活。

方伯勳指出，這段日子向心夫婦的生活就是待在家哩，與律師討論案情，得悉二審維持無罪判決，兩人很開心。方強調，依照速審法規定，兩次無罪後，檢察官上訴有非常嚴格的規定，這案從起訴書的事實、證據或法律適用，都有問題存在，應該沒有上訴的理由，期待檢察官不要上訴。

方伯勳說明，向心夫婦的境管到9月23日期滿，依這法律規定，判決無罪視同撤銷限制出境，除非上訴期間認為有必要才會延長。

高院7月12日針對洗錢案召開言詞辯論庭，向心夫婦維持無罪答辯，自稱受困台灣4年，前被涉犯共諜案偵辦，雖獲不起訴，但後又以洗錢罪起訴，「是一場奇幻的司法之旅」，不可思議，希望法官讓他們快一點回家。

向心說，北檢指控他涉及洗錢罪，但證據和邏輯都不可思議，希望法官捍衛人權與法治，判無罪讓他早點回家；龔青則自稱是一位家庭主婦，卻被捲入此案4年，沒有健保、無法工作，請求法官早點結束這場鬧劇。

兩人的委任律師方伯勳主張，北檢指控向心出售中國趨勢給涉在中國非法集資的國太集團，再以這筆款項來台買房，但實際上這筆購屋款並非售股所得，售股所得全用在香港股市交易市場清償融資。向心在台置產前有正常看屋，也有買賣契約，未使用人頭，資金均受台灣金融機構批准與監控。

方伯勳表示，台灣嚴格管制外匯，向心不可能用來路不明的錢買房，北檢只是因為王立強的爆料查不到兩人當共諜的事實，才用間接證據起訴洗錢罪，且起訴後還在審理期間蒐集證據，這樣的偵查手法違反論理及經驗法則，並不合理，向心夫婦並無洗錢的動機及犯意。

本案一審由北院審理，合議庭認定向心並無預見國太集團經營非法集資詐騙，不知國太用犯罪所得購買股權；售出的中趨、中創股權價格，也是依當時市價，無不合理溢價；亦未與國太謀議協助洗白為股款，再由國太取回；將售股款匯至台灣購置不動產，並非避免遭查扣和製造斷點。

北院指出，向心並未意圖掩飾、隱匿國太非法集資詐騙犯罪的所得來源，或使其逃避刑事追訴而移轉變更犯罪所得，以掩匿犯罪所得的本質、來源、去向、所在，進而與龔青共同收受、持有、使用犯罪所得，不符洗錢罪構成要件，2022年2月24日判向心夫婦無罪。

介入我國選舉部分，因澳洲拒絕我方司法互助請求，台北地檢署兩度不起訴向心夫婦、「二○二○韓國瑜總統後援會」經營人王強華、香港鳳凰新聞社台灣分社社長蘇錦龍四人，高等檢察署駁回再議後，除王強華已去世予以簽結，其餘三人所涉國家安全法的部分均不起訴確定。

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