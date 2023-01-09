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    中共間諜王立強叛逃 澳洲政府拒絕政治庇護將遣返中國

    王立強2019年自稱共諜向澳洲投誠，並爆料共諜內幕，引發國際熱議。（圖取自60 Minutes Australia YouTube）

    王立強2019年自稱共諜向澳洲投誠，並爆料共諜內幕，引發國際熱議。（圖取自60 Minutes Australia YouTube）

    2023/01/09 21:20

    〔即時新聞／綜合報導〕「中共間諜」王立強數年前叛逃到澳洲尋求政治庇護，並大肆爆料共諜工作細節驚動國際。而今澳洲政府正式拒絕其政治庇護申請，王立強將被遣返回中國。

    根據《每日電訊報》 報導，自稱中國間諜的王立強，2019年向澳洲投誠並申請政治庇護，當年接受澳媒《60分鐘》訪問時，透露已向澳洲情報單位抖出許多共諜內幕，包括他在香港活動所屬的中國軍方情報單位高級官員名單，以及中國出資在香港、台灣與澳洲進行間諜工作的細節，讓北京震怒，駁斥王立強自承是共諜的證詞，還說他其實是「詐騙案逃犯」。當時王立強宣稱是中國政府在撇清關係，還企圖抹黑他是不法之徒。

    但之後王立強被捲入一起針對澳洲民眾的詐欺案，澳洲內政部去年底通知王立強其政治庇護申請已被拒絕，因此王立強向澳洲行政上訴仲裁庭提出上訴。本月8日，仲裁庭最終判決出爐，確認王立強在持旅遊簽證進入澳洲之前就犯下詐欺罪，並質疑其間諜身分，「雖然有充分的理由擔心他返回中國後的遭遇，但還是不能給他政治庇護，因為他在入境澳洲之前就犯下嚴重的罪行」。

    《每日電訊報》表示，澳洲行政上訴仲裁庭既然已完成最終判決，那麼王立強被遣返回中國就已成定案。該報記者還特地前往王立強在澳洲的居住地想採訪，但未看到本人及其妻小；鄰居雖然知道王立強夫婦是誰，但拒絕向《每日電訊報》透露更多關於王立強的行蹤。

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